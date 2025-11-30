Cột điện đôi sụt móng, nghiêng ngả sau mưa bão

TPO - Nằm trên một mỏm đồi cạnh đường Hồ Chí Minh, cột điện đôi ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị sụt móng, nghiêng hẳn sang một phía sau mưa bão, nguy cơ đổ sập khiến người dân thấp thỏm, lo âu.

Nhiều ngày nay, người dân xóm Châu Nam, xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) luôn thấp thỏm, lo âu khi một cột điện đôi nằm trên quả đồi thuộc khu dân cư bất ngờ bị sụt móng nghiêm trọng, nghiêng hẳn sang một phía, có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Điều này khiến sinh hoạt và việc đi lại trong khu vực đều bị ảnh hưởng, nhất là khi cột điện nằm gần đường Hồ Chí Minh – tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Người dân lo ngại cột điện bị gãy đổ gây mất an toàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, cột điện đôi mang số hiệu 46 được dựng trên một mỏm đồi cao. Qua thời gian và dưới tác động của mưa bão, phần đất xung quanh đã bị xói lở nghiêm trọng. Một cột trong hệ thống cột đôi bị tụt sâu phần móng, nghiêng hẳn sang một bên, để lộ phần chân đế. Các dây neo, dây tiếp đất vốn có chức năng giữ thăng bằng cho cột cũng bị chùng xuống do lực kéo thay đổi, không còn đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Xuân Tường (62 tuổi, trú xóm Châu Nam) cho biết, sau mưa bão, ông lên kiểm tra thì thấy đất đá bị sạt lở mạnh. Cột điện bị nghiêng, nhìn rất nguy hiểm. Ông lập tức báo lên xóm và chính quyền xã để có biện pháp xử lý. “Tối đến, đường vắng và tầm nhìn hạn chế. Nếu cột đổ xuống, dây điện chắn ngang đường sẽ rất nguy hiểm”, ông Tường lo lắng.

Cột điện bị sụt móng, nghiêng hẳn sang một phía.

Người đàn ông này cũng bày tỏ mong muốn ngành điện sớm di dời cột đến vị trí khác. Bởi ngoài nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, khu vực đất sát cột điện là nơi gia đình ông đang dự định xây dựng vườn ươm keo. “Chỉ cần một tác động bất ngờ như đất tiếp tục sạt, gió mạnh hay mưa lớn thì cột có thể đổ xuống lúc nào không hay. Nếu ai đang làm vườn phía dưới thì hậu quả rất khó lường”, ông Tường chia sẻ.

Không chỉ người dân sở hữu đất lo ngại, nhiều hộ sống gần đó cũng bày tỏ nỗi bất an. Đường dây dẫn điện từ cột bị sụt móng đang vắt qua phần không gian đường Hồ Chí Minh, thậm chí đi sượt qua mái của một số nhà dân. Tại khu vực này, tuyến đường quanh co và bị cây cối che khuất, khiến người và phương tiện dễ gặp nguy hiểm nếu cột điện bất ngờ đổ xuống.

Người dân mong muốn sớm có phương án di dời hoặc gia cố cột điện để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến sự việc, ông Phan Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, xã đã cử lực lượng kiểm tra hiện trạng và lập biên bản sự việc. “Xã đã chủ trì cuộc họp giữa người dân có đất liên quan và đơn vị điện lực để bàn phương án di dời cột điện. Quan điểm của xã là phải xử lý khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cho tuyến đường Hồ Chí Minh”, ông Quang thông tin.

Người dân địa phương mong đơn vị điện lực sớm triển khai phương án di dời hoặc gia cố cột điện, tránh để sự cố xảy ra khi mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp.