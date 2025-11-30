Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cột điện đôi sụt móng, nghiêng ngả sau mưa bão

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nằm trên một mỏm đồi cạnh đường Hồ Chí Minh, cột điện đôi ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị sụt móng, nghiêng hẳn sang một phía sau mưa bão, nguy cơ đổ sập khiến người dân thấp thỏm, lo âu.

Nhiều ngày nay, người dân xóm Châu Nam, xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) luôn thấp thỏm, lo âu khi một cột điện đôi nằm trên quả đồi thuộc khu dân cư bất ngờ bị sụt móng nghiêm trọng, nghiêng hẳn sang một phía, có nguy cơ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Điều này khiến sinh hoạt và việc đi lại trong khu vực đều bị ảnh hưởng, nhất là khi cột điện nằm gần đường Hồ Chí Minh – tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

tp-12.jpg
Người dân lo ngại cột điện bị gãy đổ gây mất an toàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, cột điện đôi mang số hiệu 46 được dựng trên một mỏm đồi cao. Qua thời gian và dưới tác động của mưa bão, phần đất xung quanh đã bị xói lở nghiêm trọng. Một cột trong hệ thống cột đôi bị tụt sâu phần móng, nghiêng hẳn sang một bên, để lộ phần chân đế. Các dây neo, dây tiếp đất vốn có chức năng giữ thăng bằng cho cột cũng bị chùng xuống do lực kéo thay đổi, không còn đảm bảo an toàn.

Ông Phạm Xuân Tường (62 tuổi, trú xóm Châu Nam) cho biết, sau mưa bão, ông lên kiểm tra thì thấy đất đá bị sạt lở mạnh. Cột điện bị nghiêng, nhìn rất nguy hiểm. Ông lập tức báo lên xóm và chính quyền xã để có biện pháp xử lý. “Tối đến, đường vắng và tầm nhìn hạn chế. Nếu cột đổ xuống, dây điện chắn ngang đường sẽ rất nguy hiểm”, ông Tường lo lắng.

tp-10.jpg
tp-13.jpg
Cột điện bị sụt móng, nghiêng hẳn sang một phía.

Người đàn ông này cũng bày tỏ mong muốn ngành điện sớm di dời cột đến vị trí khác. Bởi ngoài nguy cơ gây mất an toàn cho người dân, khu vực đất sát cột điện là nơi gia đình ông đang dự định xây dựng vườn ươm keo. “Chỉ cần một tác động bất ngờ như đất tiếp tục sạt, gió mạnh hay mưa lớn thì cột có thể đổ xuống lúc nào không hay. Nếu ai đang làm vườn phía dưới thì hậu quả rất khó lường”, ông Tường chia sẻ.

Không chỉ người dân sở hữu đất lo ngại, nhiều hộ sống gần đó cũng bày tỏ nỗi bất an. Đường dây dẫn điện từ cột bị sụt móng đang vắt qua phần không gian đường Hồ Chí Minh, thậm chí đi sượt qua mái của một số nhà dân. Tại khu vực này, tuyến đường quanh co và bị cây cối che khuất, khiến người và phương tiện dễ gặp nguy hiểm nếu cột điện bất ngờ đổ xuống.

tp-11.jpg
Người dân mong muốn sớm có phương án di dời hoặc gia cố cột điện để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến sự việc, ông Phan Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, xã đã cử lực lượng kiểm tra hiện trạng và lập biên bản sự việc. “Xã đã chủ trì cuộc họp giữa người dân có đất liên quan và đơn vị điện lực để bàn phương án di dời cột điện. Quan điểm của xã là phải xử lý khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cho tuyến đường Hồ Chí Minh”, ông Quang thông tin.

Người dân địa phương mong đơn vị điện lực sớm triển khai phương án di dời hoặc gia cố cột điện, tránh để sự cố xảy ra khi mùa mưa bão vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thu Hiền
#cột điện #nghệ an #mưa bão #an toàn điện #đường Hồ Chí Minh #sạt lở #nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục