Người lính

Giúp người dân bị mất nhà do mưa lũ có chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đơn vị Quân khu 5 sẽ tổ chức lực lượng tới giúp người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra, với quyết tâm giúp người dân sớm được ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 29/11, Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ lực lượng xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ sau mưa, lũ trên địa bàn Quân khu 5. Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì hội nghị.

qk5-2.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Quân khu 5 sẽ thành lập các đội công tác xuống những địa phương bị thiệt hại do bão lũ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tiến hành khảo sát từng hộ dân, lập danh sách sửa chữa và dựng mới nhà ở. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sớm được ổn định chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lực lượng và phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; đồng thời nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ cấp bách sau thiên tai mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với nhân dân.

qk5-1.jpg
Bộ đội Sư đoàn 305 (Quân khu 5) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ nhu cầu từng gia đình, chủ động tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp; tổ chức lực lượng thi công khoa học, chặt chẽ; tuyệt đối không để người dân nào có nhà bị sập đổ phải đón Tết trong điều kiện thiếu thốn.

Tư lệnh Quân khu 5 cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng bắt tay thực hiện các nội dung đã được phân công.

Nguyễn Minh
#Giúp người dân bị mất nhà do mưa lũ có chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026 #Quân khu 5 #xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập đổ #mưa lũ #miền Trung #Tây Nguyên #bộ đội #quân đội #Trung tướng Lê Ngọc Hải

