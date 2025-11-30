Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ứng phó mưa lớn, Huế điều tiết nước hồ chứa lớn nhất thành phố về hạ du

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài, TP Huế) có dung tích 509,8 triệu m3 trên thượng nguồn sông Hương bắt đầu điều tiết nước với lưu lượng từ 250 - 500 m3/s về hạ du, nhằm ứng phó đợt mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới.

Ngày 30/11, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Bộ NN&MT) cho biết vừa phát đi thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy lợi Tả Trạch để chủ động ứng phó mưa lớn.

ta-trach.jpg
Vận hành điều tiết xả nước hồ chứa Tả Trạch nhằm tăng dung tích phòng lũ, ứng phó mưa lớn tiếp diễn.﻿

Theo đó, để đảm bảo an toàn công trình và góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 tiến hành xả điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch qua tràn xả mặt và tuabin thủy điện, với tổng lưu lượng từ 250–500 m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 30/11 đến 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa áp thấp nhiệt đới, khu vực thành phố có mưa vừa. Từ ngày 2 đến 5/12, do tác động của không khí lạnh suy yếu nhưng được bổ sung trở lại, thời tiết tại Huế nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ ngày 29/11 đến 8/12 phổ biến từ 150 - 300mm, một số nơi có thể vượt trên 400mm.

Trước đó, để ứng phó với các đợt mưa lớn diễn ra từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, hồ chứa Tả Trạch đã nhiều lần vận hành điều tiết xả nước về hạ du. Cụ thể, vào ngày 26/10, trước khi đợt mưa rất lớn kéo dài bắt đầu từ ngày 27/10, đơn vị quản lý hồ Tả Trạch nhận được lệnh vận hành tăng lưu lượng xả từ 380 - 530 m3/s. Ngày 29/10, hồ Tả Trạch tiếp tục điều tiết xả qua tràn với lưu lượng lên tới khoảng 2.480 m3/s nhằm tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tiếp đó, vào giữa tháng 11, theo lệnh vận hành liên hồ chứa, hồ chứa Tả Trạch cùng các hồ chứa thủy điện khác vùng thượng nguồn sông Hương, sông Bồ tiếp tục điều tiết xả nước nhằm ứng phó mưa lớn kéo dài, với mức dao động khoảng từ 300 - 800 m3/s tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Ngọc Văn
#ứng phó #mưa lớn #hồ chứa #thủy lợi #Tả Trạch #lưu vực #sông Hương #điều tiết #xả nước #vận hành #an toàn công trình #hạ du #lớn nhất #TP Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục