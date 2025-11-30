Ứng phó mưa lớn, Huế điều tiết nước hồ chứa lớn nhất thành phố về hạ du

TPO - Hồ chứa thủy lợi Tả Trạch (phường Phú Bài, TP Huế) có dung tích 509,8 triệu m3 trên thượng nguồn sông Hương bắt đầu điều tiết nước với lưu lượng từ 250 - 500 m3/s về hạ du, nhằm ứng phó đợt mưa lớn được dự báo tiếp diễn trong những ngày tới.

Ngày 30/11, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Bộ NN&MT) cho biết vừa phát đi thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy lợi Tả Trạch để chủ động ứng phó mưa lớn.

Vận hành điều tiết xả nước hồ chứa Tả Trạch nhằm tăng dung tích phòng lũ, ứng phó mưa lớn tiếp diễn.﻿

Theo đó, để đảm bảo an toàn công trình và góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 tiến hành xả điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch qua tràn xả mặt và tuabin thủy điện, với tổng lưu lượng từ 250–500 m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 30/11 đến 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa áp thấp nhiệt đới, khu vực thành phố có mưa vừa. Từ ngày 2 đến 5/12, do tác động của không khí lạnh suy yếu nhưng được bổ sung trở lại, thời tiết tại Huế nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ ngày 29/11 đến 8/12 phổ biến từ 150 - 300mm, một số nơi có thể vượt trên 400mm.

Trước đó, để ứng phó với các đợt mưa lớn diễn ra từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, hồ chứa Tả Trạch đã nhiều lần vận hành điều tiết xả nước về hạ du. Cụ thể, vào ngày 26/10, trước khi đợt mưa rất lớn kéo dài bắt đầu từ ngày 27/10, đơn vị quản lý hồ Tả Trạch nhận được lệnh vận hành tăng lưu lượng xả từ 380 - 530 m3/s. Ngày 29/10, hồ Tả Trạch tiếp tục điều tiết xả qua tràn với lưu lượng lên tới khoảng 2.480 m3/s nhằm tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tiếp đó, vào giữa tháng 11, theo lệnh vận hành liên hồ chứa, hồ chứa Tả Trạch cùng các hồ chứa thủy điện khác vùng thượng nguồn sông Hương, sông Bồ tiếp tục điều tiết xả nước nhằm ứng phó mưa lớn kéo dài, với mức dao động khoảng từ 300 - 800 m3/s tùy theo lưu lượng nước về hồ.