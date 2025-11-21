Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sống gần hồ thủy điện đang xả nước, 200 người tháo chạy, dựng nhà trên xe công nông

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lo sợ lũ có thể xảy ra vào trong đêm, khoảng 200 người dân sống gần hồ thủy điện ở tỉnh Đắk Lắk đã chở nhau bằng xe công nông chạy lên tuyến đường cao ráo để trú tạm.

Hồ thủy điện xả nước.

Ngày 20/11, một lãnh đạo UBND xã Nam Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ chiều cùng ngày, do lo ngại mưa lũ có thể xảy ra trong đêm, khoảng 200 người dân sinh sống tại khu vực gần hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã chủ động rời khỏi nhà, di chuyển lên khu vực Quốc lộ 27 để trú tạm. Đây là vị trí cao ráo và an toàn hơn so với các vùng trũng thấp.

img-upload-20251120-191027.jpg
img-20251120-191000.jpg
img-20251120-190953.jpg
Thức ăn, nước uống được trao cho bà con.

Trước đó, trên địa bàn xuất hiện mưa kéo dài. Hồ thủy điện đã phải xả nước với lưu lượng rất lớn, khiến một số khu vực bị ngập úng, chủ yếu là đất sản xuất.

img-20251121-000617.jpg
Hồ thủy điện xả nước.

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã triển khai di dời người dân tại các khu vực trũng thấp, đồng thời hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với 200 người dân đang tập trung trú tạm trên Quốc lộ 27, xã đã liên hệ với đơn vị thủy điện để hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm nước uống, bánh ngọt và lương thực. Lực lượng công an cũng được bố trí túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại các khu vực có nguy cơ cao.

Dưới đây là 1 số hình ảnh người dân dựng nhà trên xe công nông để tránh mưa lũ:

img-20251121-000603.jpg
img-20251121-000559.jpg
img-20251121-000556.jpg
Người dân dựng chòi bên đường.
img-upload-20251120-191326.jpg
img-20251120-191254.jpg
img-upload-20251120-191243.jpg
Chính quyền địa phương tặng đồ ăn, nước uống cho người dân.
img-upload-20251120-191404.jpg
img-upload-20251120-185426.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán dân đến nơi an toàn.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thủy điện #xả lũ #ngập úng

Xem thêm

Cùng chuyên mục