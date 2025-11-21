Sống gần hồ thủy điện đang xả nước, 200 người tháo chạy, dựng nhà trên xe công nông

TPO - Lo sợ lũ có thể xảy ra vào trong đêm, khoảng 200 người dân sống gần hồ thủy điện ở tỉnh Đắk Lắk đã chở nhau bằng xe công nông chạy lên tuyến đường cao ráo để trú tạm.

Hồ thủy điện xả nước.

Ngày 20/11, một lãnh đạo UBND xã Nam Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ chiều cùng ngày, do lo ngại mưa lũ có thể xảy ra trong đêm, khoảng 200 người dân sinh sống tại khu vực gần hồ thủy điện Buôn Tua Srah đã chủ động rời khỏi nhà, di chuyển lên khu vực Quốc lộ 27 để trú tạm. Đây là vị trí cao ráo và an toàn hơn so với các vùng trũng thấp.

Thức ăn, nước uống được trao cho bà con.

Trước đó, trên địa bàn xuất hiện mưa kéo dài. Hồ thủy điện đã phải xả nước với lưu lượng rất lớn, khiến một số khu vực bị ngập úng, chủ yếu là đất sản xuất.

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã triển khai di dời người dân tại các khu vực trũng thấp, đồng thời hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với 200 người dân đang tập trung trú tạm trên Quốc lộ 27, xã đã liên hệ với đơn vị thủy điện để hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm nước uống, bánh ngọt và lương thực. Lực lượng công an cũng được bố trí túc trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại các khu vực có nguy cơ cao.

Dưới đây là 1 số hình ảnh người dân dựng nhà trên xe công nông để tránh mưa lũ:

Người dân dựng chòi bên đường.

Chính quyền địa phương tặng đồ ăn, nước uống cho người dân.