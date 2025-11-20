Nước thượng nguồn đổ về ào ạt, Thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở cửa xả đáy

TPO - Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiến hành mở một cửa xả đáy vào lúc 13 giờ ngày 20/11 nhằm giảm mực nước hồ, đảm bảo an toàn vận hành hồ thủy điện.

Thủy điện Sơn La.

Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, Phú Thọ và các địa phương vùng hạ du sông Hồng về việc mở 1 cửa xả đáy để giảm nhằm giảm mực nước hồ, đảm bảo an toàn vận hành.

Theo lãnh đạo hai công ty này, quyết định mở một cửa xả đáy được đưa ra trên cơ sở quy định vận hành hồ chứa và diễn biến thủy văn những ngày gần đây.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La, lúc 9 giờ ngày 20/11, lưu lượng nước về hồ Sơn La đạt 1.374 m³/s; mực nước ở cao trình 216,14 m; lưu lượng chạy máy là 852 m³/s. Lưu lượng nước qua tràn 1.837 m3/s, tổng lưu lượng xả qua đập 4.037 m3/s.

Cùng thời gian, Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lúc 10 giờ ngày 20/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,90 m, lưu lượng nước về hồ 406 m³/s, cùng với đó tổng lưu lượng nước Thủy điện Sơn La đổ về. Vì vậy, Công ty Thủy điện Hòa Bình quyết định mở 1 cửa xả đáy lúc 13 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, việc xả nước được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Sau khi mở cửa xả đáy, lưu lượng nước về hạ du dự kiến khoảng 3.870 m³/s.

Thủy điện Hòa Bình.

Theo bản tin dự báo thủy văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 19/11, trong 5 ngày tới, lưu lượng nước về hồ Sơn La, hồ Hòa Bình có thể dao động trung bình 1.182 m³/s và lớn nhất khoảng 2.200 m³/s.

Việc mở cửa xả đáy thủy điện Sơn La, Hòa Bình được đánh giá cần thiết nhằm chủ động điều tiết và đảm bảo an toàn công trình.

Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình đề nghị người dân, các đơn vị phía hạ du chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.