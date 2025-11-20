Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nước thượng nguồn đổ về ào ạt, Thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở cửa xả đáy

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình tiến hành mở một cửa xả đáy vào lúc 13 giờ ngày 20/11 nhằm giảm mực nước hồ, đảm bảo an toàn vận hành hồ thủy điện.

td-son-la.jpg
Thủy điện Sơn La.

Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, Phú Thọ và các địa phương vùng hạ du sông Hồng về việc mở 1 cửa xả đáy để giảm nhằm giảm mực nước hồ, đảm bảo an toàn vận hành.

Theo lãnh đạo hai công ty này, quyết định mở một cửa xả đáy được đưa ra trên cơ sở quy định vận hành hồ chứa và diễn biến thủy văn những ngày gần đây.

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La, lúc 9 giờ ngày 20/11, lưu lượng nước về hồ Sơn La đạt 1.374 m³/s; mực nước ở cao trình 216,14 m; lưu lượng chạy máy là 852 m³/s. Lưu lượng nước qua tràn 1.837 m3/s, tổng lưu lượng xả qua đập 4.037 m3/s.

Cùng thời gian, Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, lúc 10 giờ ngày 20/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,90 m, lưu lượng nước về hồ 406 m³/s, cùng với đó tổng lưu lượng nước Thủy điện Sơn La đổ về. Vì vậy, Công ty Thủy điện Hòa Bình quyết định mở 1 cửa xả đáy lúc 13 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, việc xả nước được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình. Sau khi mở cửa xả đáy, lưu lượng nước về hạ du dự kiến khoảng 3.870 m³/s.

z566400084682631ad5c96d7375aae18a5aaa7f0d9dbba-17218154161051587820478.jpg
Thủy điện Hòa Bình.

Theo bản tin dự báo thủy văn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 19/11, trong 5 ngày tới, lưu lượng nước về hồ Sơn La, hồ Hòa Bình có thể dao động trung bình 1.182 m³/s và lớn nhất khoảng 2.200 m³/s.

Việc mở cửa xả đáy thủy điện Sơn La, Hòa Bình được đánh giá cần thiết nhằm chủ động điều tiết và đảm bảo an toàn công trình.

Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình đề nghị người dân, các đơn vị phía hạ du chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Viết Hà
#Thủy điện Sơn La #xả đáy #mực nước hồ #an toàn vận hành #thủy văn #lưu lượng nước về hồ #dự báo thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục