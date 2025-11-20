Festival sông Hồng thu hút hàng vạn người tham gia

Tối 19/11, tại Quảng trường trung tâm phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Festival Sông Hồng 2025. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, đối ngoại quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, thu hút hàng vạn người tham dự.

Với chủ đề "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt", lễ khai mạc đã thu hút hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu Quân khu 2 và các cơ quan ngoại giao, thương mại Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phía khách quốc tế có bà La Bình, Phó Bí thư, Châu trưởng Chính quyền Nhân dân châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); bà H.E. Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam; ông Dato' Tan Yang Thai, Đại sứ Malaysia; cùng nhiều đoàn công tác và đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố Việt Nam như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Huế, TP. Hồ Chí Minh...

Về phía tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã có mặt, thể hiện quyết tâm xây dựng Festival Sông Hồng trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh trong giai đoạn mới. Riêng chương trình nghệ thuật khai mạc đã có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sỹ tham gia.

Khởi nguồn từ dãy Ngụy Sơn hùng vĩ (Vân Nam, Trung Quốc), dòng sông Hồng mang theo phù sa, văn hóa và nhịp sống vùng cao để gặp suối Lũng Pô tại cột mốc 92 (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) - nơi bắt đầu hành trình chảy vào đất Việt. Điểm gặp gỡ thiêng liêng này từ lâu đã là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, nơi "núi liền núi, sông liền sông" giữa Việt Nam và Trung Quốc. Festival Sông Hồng 2025 vì vậy mang ý nghĩa quan trọng: tôn vinh lịch sử - văn hóa - văn minh sông Hồng; làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác giữa Lào Cai, các tỉnh hai nước trong lưu vực dòng sông.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong dấu mốc đặc biệt - tỉnh Lào Cai vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, mở ra tầm nhìn phát triển mới. Lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã đồng hành trong hành trình xây dựng Lào Cai trở thành "điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và khát vọng vươn xa".

Festival Sông Hồng 2025 diễn ra từ ngày 18-24/11 tại phường Lào Cai, phường Cam Đường và các địa phương trong tỉnh, với hàng loạt hoạt động đặc sắc: Nghi lễ dân gian, dân ca, dân vũ; trình diễn sắc phục các dân tộc Lào Cai. Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung; tái hiện Chợ Cốc Lếu xưa - điểm nhấn du lịch hoài niệm. Hội nghị bàn tròn, đối thoại hợp tác; giao lưu doanh nhân Việt - Trung. Giải đua xe đạp quốc tế "Một đường đua - Hai quốc gia. Giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên hai nước. Tôn vinh tinh hoa trà Shan Tuyết vùng cao và quảng bá sản vật đặc hữu Lào Cai - Yên Bái.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia.

Những hoạt động đa dạng này vừa khơi dậy giá trị văn hóa truyền thống, vừa mở rộng cơ hội du lịch, thương mại và đầu tư, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, bà La Bình, Châu trưởng Chính quyền Nhân dân châu Hồng Hà nhấn mạnh: Năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và là Năm Giao lưu Nhân văn giữa hai nước. Sông Hồng là cầu nối 7 châu, thành phố của Trung Quốc với 8 tỉnh của Việt Nam,

Tuần lễ hợp tác với chủ đề "Một dòng sông kết nối - Hợp tác cùng thắng lợi" sẽ được tổ chức song song tại Hồng Hà và Lào Cai, với các hoạt động triển lãm, đối thoại, xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa - thể thao. Đây sẽ là động lực tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tiến tới xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai".

Festival Sông Hồng 2025 là dấu mốc quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu: Phát triển công nghiệp văn hóa. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm giao thương quốc tế và trung tâm văn hóa - du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Việc tổ chức Festival Sông Hồng định kỳ sẽ giúp: Định vị thương hiệu du lịch Lào Cai trên bản đồ quốc gia và khu vực. Mở rộng hợp tác với Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh dọc sông Hồng. Thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế biên mậu. Lan tỏa hình ảnh một Lào Cai năng động, bản sắc, đầy khát vọng phát triển.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, không gian chợ Cốc Lếu xưa được tái hiện tại phường Lào Cai, nằm bên bờ sông Hồng thơ mộng, trở thành một trong những điểm dừng chân khiến du khách tò mò nhất tại Festival Sông Hồng 2025.

Không gian chợ Cốc Lếu xưa được tái hiện.

Khu chợ được dựng hoàn toàn từ tre nứa, những cây nứa già được vót nhẵn làm khung, mái lợp gianh vàng óng, các quán nhỏ dựng san sát như dáng dấp phiên chợ vùng biên nhiều chục năm trước. Lối đi lát đất nện, tiếng guốc mộc va nhau, cả mùi rơm khô thoang thoảng khiến du khách có cảm giác đang bước lùi về những ngày chợ Cốc Lếu còn họp đông bên bến sông.

Trong từng gian hàng, người dân bày mẹt tre, thúng gạo, đôi chõng cũ, chiếc nồi nhôm đã xỉn màu… như những kỷ vật của một thời buôn bán tấp nập. Tất cả hòa lại, dựng lên hình ảnh một khu chợ biên giới giản dị mà sống động, nơi từng lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Lào Cai.