Hà Nội mở cửa xả và vận hành các trạm bơm để hạ mức nước ao hồ

TPO - Để tăng khả năng thu, gom nước mưa và phòng chống ngập sâu, sáng 29/9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết, đang vận hành các trạm bơm và mở các cửa xả để hạ mức nước các sông, hồ.

Cụ thể, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trong đêm qua và rạng sáng 29/9, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa rải rác. Tại thời điểm 7h sáng nay, lượng mưa đo được tại các khu vực tại một số xã, phường Hà Nội như sau: Hoàn Kiếm 10,5mm, Ô Chợ Dừa 26,6mm, Yên Sở 14,8mm, Khương Đình 12,1mm, Việt Hưng 13,8mm, Xuân Mai 30,7mm…

Do lượng mưa vẫn nằm trong khả năng tiêu, thoát úng của hệ thống thống thoát nước thành phố (đáp ứng các trận mưa đến 50mm/h) nên trên địa bàn công ty quản lý (khu vực nội thành) chưa xuất hiện các điểm úng ngập.

Nhân viên Công ty Thoát nước làm nhiệm vụ thoát nước, dựng cảnh báo trong lúc mưa tại đường Dương Đình Nghệ sáng 29/9.

Tại mực nước các con sông, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, vẫn đang có lưu lượng cao do ảnh hưởng mưa từ hôm qua đến nay. Cụ thể, sông Lừ tại cầu Sét đạt 3.0 mét, sông Kim Ngưu tại cống quay đạt 2.9 mét, sông Nhuệ tại cống Hà Đông đạt 3.11 mét, Hồ Hoàn Kiếm 7.7 mét, hồ Trúc Bạch 6.0 mét, Hồ Tây 5.7 mét, Hồ Giảng Võ 7.7 mét, hồ Thành Công 3,6 mét…

Để tăng khả năng thu, gom nước mưa và phòng chống úng ngập, đến sáng 29/9, Công ty Thoát nước đã mở các cửa xả và vận hành các các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên các sông, hồ lớn, trong đó có trạm bơm Yên Sở, Trạm bơm Cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, trạm bơm Đồng Bông 2, trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đa Sỹ...

Cùng với đó, Công ty Thoát nước cũng huy động tối đa nhân lực, máy móc ra các tuyến phố khai thông dòng chảy, lắp đặt cọc tiêu, biển báo ở các vị trí có nguy cơ ngập để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi lại khi có mưa lớn xảy ra.