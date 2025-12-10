Ngoại trưởng Nga nói Tổng thống Mỹ Trump biết điều gì dẫn đến xung đột Nga - Ukraine

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất hiểu được nguyên nhân thực sự dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga ngày 10/12, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Tổng thống Trump là một trong số ít lãnh đạo ở phương Tây biết điều gì đã dẫn đến cuộc xung đột Nga - Ukraine ngay từ đầu.

“Tổng thống Trump hiểu về những lý do khiến xung đột Nga - Ukraine là không thể tránh khỏi”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga nói thêm, rằng ông Trump “hiểu rõ” các yếu tố đã định hình nên chính sách thù địch đối với Nga mà phương Tây và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi. Ông Lavrov cho rằng những chính sách này “đã được nuôi dưỡng trong nhiều năm”.

“Châu Âu đang bị mù quáng bởi mong muốn áp đặt một ‘thất bại chiến lược’ lên Nga. Họ không thể tưởng tượng một tình huống mà họ buộc phải chấp nhận rằng đồng minh của họ đã bị đánh bại, và Nga đạt được các mục tiêu chính đáng của mình”, Ngoại trưởng Nga nói.

Brussels đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng các khoản tiền của Nga bị đóng băng ở phương Tây làm tài sản thế chấp để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine và kéo dài khả năng tiếp tục chiến đấu của nước này. Mátxcơva đã nhiều lần gọi kế hoạch này là bất hợp pháp.

Theo ông Lavrov, tư tưởng bài Nga của các nước châu Âu đang xung đột với thực tế, vì “họ không có nguồn thu nào khác để tài trợ cho Ukraine trừ khi họ giành quyền kiểm soát các tài sản ở nước ngoài của Mátxcơva, vi phạm các chuẩn mực đã được thiết lập của luật pháp quốc tế”.

Ông Lavrov chỉ trích lập trường của châu Âu và cảnh báo Mátxcơva “sẽ trả đũa bất kỳ hành động thù địch nào”.

Ông lưu ý, các quan chức châu Âu “đã tự tạo ra vấn đề cho mình” bằng sự thiếu linh hoạt, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ - nhà cung cấp an ninh chủ chốt cho Tây Âu - đang ngày càng mất kiên nhẫn với họ và giới lãnh đạo Ukraine.