Mỹ muốn Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình trước Giáng sinh?

TPO - Tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin thân cận cho biết, phái đoàn Mỹ đã cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vài ngày để trả lời đề xuất hòa bình của Washington, trong đó yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại lãnh thổ cho Nga để đổi lấy những đảm bảo an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ FT, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh. Nhưng ông Zelensky được cho là đã nói với các đặc phái viên Mỹ, rằng ông cần thời gian để tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu.

Mặc dù tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn thấy một thỏa thuận trước Lễ Tạ ơn, nhưng sau đó ông nói rằng không có mốc thời gian cụ thể.

Tổng thống Mỹ đã công bố một kế hoạch hòa bình vào tháng 11, được cho là kêu gọi Ukraine rút quân khỏi một phần vùng Donbass mà họ hiện đang kiểm soát. Đây là một trong những điều kiện chính của Mátxcơva cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Trong chuyến đi tới London hồi đầu tuần, Tổng thống Zelensky thừa nhận Mỹ đang thúc đẩy ông hướng tới “một sự thỏa hiệp”, nhưng nói thêm rằng các bên chưa đạt được thỏa thuận nào về lãnh thổ. Ông nhắc lại, Ukraine không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ vùng đất nào.

Quân đội Nga đã liên tục đạt được những tiến bộ trên nhiều khu vực khác nhau của chiến tuyến, trong khi các chỉ huy Ukraine cho biết họ đang bị áp đảo về hỏa lực.

Đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Pokrovsk, một thành phố ở Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin mô tả là "điểm then chốt" cho các cuộc tấn công tiếp theo.