Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ sẽ điện đàm thúc đẩy chấm dứt xung đột Thái Lan - Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc điện đàm để tìm cách chấm dứt xung đột khi giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài sang ngày thứ ba.

6wyq4lrwvbni3db2dtojydj6ne.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một sự kiện ở Pennsylvania hôm 9/12, Tổng thống Trump liệt kê một số cuộc xung đột mà ông đã giúp hóa giải, bao gồm xung đột Ấn Độ - Pakistan, Iran - Israel…

Về xung đột Thái Lan - Campuchia, ông Trump nói: “Giao tranh đã bùng phát trở lại hôm nay, và ngày mai tôi sẽ phải thực hiện một số cuộc điện đàm”.

Trước đó, khi quân đội Thái Lan và Campuchia đụng độ trên biên giới hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Trump đã nói chuyện với lãnh đạo hai nước và đóng vai trò trung tâm trong việc dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn. Ở thời điểm đó, ông Trump cảnh báo, rằng các cuộc đàm phán về việc giảm thuế quan thương mại sẽ bị đóng băng trừ khi cả hai bên chấm dứt giao tranh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 9/12 cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng ông không thấy tiềm năng đàm phán trong cuộc xung đột biên giới, và tình hình hiện không thuận lợi cho việc hòa giải của bên thứ ba.

“Chúng tôi không nghĩ nên sử dụng thuế quan để gây áp lực buộc Thái Lan quay trở lại tiến trình đối thoại", ông Sihasak nói. "Phải tách vấn đề quan hệ Thái Lan - Campuchia khỏi vấn đề đàm phán thương mại."

Trong khi đó, Suos Yara - một cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố đất nước của ông "sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào".

Vị quan chức này mô tả tình hình là "một trò chơi cả hai bên đều thua“, và nói rằng hai nước sẽ luôn là láng giềng, "vì vậy tốt hơn hết là chúng ta nên đạt được sự đồng thuận”.

Minh Hạnh
Reuters


