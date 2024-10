Lan tỏa mô hình cổng trường an toàn giao thông

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với tổ chức Đoàn - Hội, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều mô hình nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để hành trình đến trường của học sinh được an toàn, mô hình “Trường học an toàn giao thông” tại tỉnh Đắk Lắk đang được nhân rộng.