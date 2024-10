Tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động trao nhiều học bổng, phần quà cho trẻ em vùng cao

TPO - Trong chương trình tình nguyện mùa Đông đợt 1 năm nay, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã trao tặng nhiều công trình, phần quà, học bổng, với tổng nguồn lực hơn 2 tỷ đồng tới trẻ em vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Hành trình tình nguyện mùa Đông giai đoạn 1 năm nay của tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang có chủ đề “Chiếc ô cho em”.

Đây là chương trình nhằm cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường”, giai đoạn 2023 - 2027; qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Tú - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, chương trình tình nguyện mùa Đông của tuổi trẻ CSCĐ là hoạt động thường niên, gắn với chuỗi hoạt động tình nghĩa tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào, thanh thiếu nhi tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; vùng trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tôn giáo; vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, bão lũ…

"Chương trình tình nguyện mùa Đông hằng năm luôn thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia với tinh thần không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra", anh Tú chia sẻ.

Hành trình tình nguyện năm nay có chủ đề “Chiếc ô cho em” với ý nghĩa đồng hành, nâng đỡ, che chở, chắp cánh ước mơ và sẻ chia khó khăn với những em học sinh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao tặng 6 khu vui chơi cho trẻ em, 274 suất học bổng, 837 suất quà cho các em học sinh và các điểm trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang với tổng nguồn lực thực hiện chương trình gần 2 tỉ đồng.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Tú, với đặc thù là đơn vị vũ trang, chiến đấu tập trung và thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc, các đơn vị trực thuộc đóng quân tại các địa bàn trọng yếu, trọng điểm, chiến lược về an ninh trật tự ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

"Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ là lực lượng xung kích, nòng cốt triển khai mục tiêu “kép”, vừa đẩy mạnh các hoạt động công tác Đoàn, Hội, vừa giải quyết hiệu quả công tác dân vận, công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng, góp phần xây dựng vững chắc thế trận “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đại úy Tú chia sẻ.