Hà Nội ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh

TPO - Ngày 25/6, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” năm 2024 tại huyện Đông Anh với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Đây là 2 trong 4 chiến dịch tình nguyện trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức và chiến sĩ trẻ khối lực lượng vũ trang Thủ đô trong tham gia thực hiện công trình, phần việc cho cộng đồng trong mùa hè tình nguyện.

Tại chương trình, Thành Đoàn Hà Nội ra mắt 5 đội hình tình nguyện cấp Thành phố trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, gồm: đội hình thanh niên tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đội hình tình nguyện xây dựng bản đồ ẩm thực Thủ đô; đội hình tuyên truyền sản phẩm hàng Việt Nam và sản phẩm OCOP; đội hình tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn và đội hình đăng ký, sử dụng chữ ký số.

Cùng với đó, 5 đội hình trong chiến dịch “Hành quân xanh” cũng được triển khai: đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ đăng ký cấp căn cước công dân, hộ chiếu; đội hình tuyên truyền phòng cháy tại khu dân cư; đội hình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đội hình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn, Ban Thanh niên Công an Thành phố, Đoàn Thanh niên Khối Công nhân viên chức Thủ đô và 10 Cụm thi đua Công an thành phố Hà Nội đã trao tặng 110 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng; tặng 2 công trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” cho xã Hải Bối và xã Kim Chung; tặng 2 công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi cho các em thiếu nhi xã Hải Bối và xã Xuân Canh. Đồng thời, Ban Tổ chức tặng quà cho lực lượng Công an 4 xã Kim Chung, Hải Bối, Xuân Canh, Võng La; tặng thuốc cho UBND xã Kim Nỗ.

Sau chương trình khai mạc, nhiều hoạt động có ý nghĩa trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” “Hành quân xanh” được triển khai: gian hàng bán hàng bình ổn giá; đặt đại lý bán hàng của VNPost; hướng dẫn sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ trên trang dịch vụ công cho người dân; hướng dẫn cài đặt app EVN Hà Nội; tuyên truyền, giới thiệu ứng dụng Công dân Thủ đô số (i-Hanoi).

Tại Trạm Y tế xã Kim Nỗ, tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 107 Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công.

Bà Lê Thị Dần (trú tại xã Kim Nỗ) cho biết: "Chúng tôi đã đến đây từ rất sớm để chờ đến lượt được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và đã tạo tinh thần phấn khởi cho chúng tôi. Qua đó cũng thấy được sự tri ân, quan tâm, nhiệt tình của các bạn đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô đối với người có công với cách mạng".

Các đội hình tình nguyện của Công an Thủ đô cũng đã đến từng xã để tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước; tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và sử dụng điện an toàn; tuyên truyền an toàn giao thông; phổ biến cách nhận biết và biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng; tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy và bảo vệ môi trường; tổ chức bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, trật tự đô thị tại trục giao thông chính trên địa bàn thôn Bầu, xã Kim Chung...

Chia sẻ với Tiền Phong, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thanh niên Công an Thủ đô, cho biết, việc phối hợp giữa các đơn vị nội bộ của Công an Thành phố và các đơn vị ngoài lực lượng trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh năm 2024 đã đem lại hiệu quả cao, đảm bảo các hoạt động tình nguyện gắn chặt với công tác của tuổi trẻ Công an Thành phố.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, dân vận hưởng ứng chiến dịch cũng giúp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên Công an các cơ sở; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.