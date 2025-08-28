Sau sáp nhập, cán bộ tỉnh Bắc Ninh làm hết việc chứ không hết giờ

TPO - Sau sáp nhập, nhiều cán bộ, công chức ở tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ với tinh thần làm hết việc, không làm hết giờ. Đồng thời, tỉnh này khắc phục khó khăn, trong đó nổi bật là thiếu cán bộ chuyên môn sâu cấp xã.

Đi sớm về muộn

Cuối tuần, chị Bùi Thị Cúc - nhân viên kế toán của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh vẫn đến cơ quan tình nguyện làm thêm giờ để giải quyết xong công việc. Chị cho biết, sau sáp nhập tỉnh, do khối lượng công việc nhiều và phát sinh đột xuất nên chị và nhiều nhân viên trong cơ quan đã tranh thủ làm ngoài giờ hành chính để làm hết việc.

“Nhiều hôm, tôi làm việc cả thời gian nghỉ trưa hoặc đến tối để làm xong công việc trong ngày, việc phát sinh”, chị Cúc chia sẻ.

Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho hay, phường Bắc Giang có dân số nhiều nhất tỉnh Bắc Ninh nên số lượng hồ sơ cần giải quyết rất lớn. Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tính trung bình, phường Bắc Giang tiếp nhận khoảng 600 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính/ngày, trong đó phần lớn về đất đai, thuế. Bởi vậy, cán bộ, công chức trong phường luôn tranh thủ làm việc ngoài giờ hành chính để giải quyết công việc trong ngày.

Cán bộ Công an tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh giải quyết hồ sơ về giấy phép lái xe. Ảnh: Nguyễn Thắng

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lý cho biết, xã Cẩm Lý còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Sau sáp nhập tỉnh, xã Cẩm Lý được giao 40 biên chế, khối lượng công việc lớn, đa số cán bộ trong xã đều đi làm rất sớm và về muộn để hoàn thành công việc.

Theo lãnh đạo UBND phường Từ Sơn, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Từ Sơn có nhiều thuận lợi, cơ sở vật chất, bộ máy ổn định, hoạt động hiệu quả. Để giải quyết khối lượng hồ sơ lớn, phường Từ Sơn thành lập tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động đến các tổ dân phố, nhận được sự đồng tình của người dân. Trong các ngày cuối tuần, tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động vẫn thực hiện công việc hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 40.000 hồ sơ, giải quyết trên 22.100 hồ sơ (chiếm 55%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 95%, có gần 900 hồ sơ quá hạn, chiếm 2,2% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ở phường Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các xã, phường, thị trấn đã tiếp nhận hơn 124.700 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết hơn 104.200 hồ sơ (chiếm 83%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 96%. Tổng số hồ sơ quá hạn là hơn 3.200 hồ sơ, chiếm 2,6% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đánh giá, trong điều kiện vừa chạy vừa xếp hàng, chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Bắc Ninh vận hành với tinh thần rất cao, cơ bản thích ứng tương đối nhanh và có nhiều hoạt động sáng tạo.

“Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Bắc Ninh, áp lực công việc lớn, nhiều cán bộ, công chức đi làm sớm, về tối với tinh thần làm hết việc, không làm hết giờ. Nhiều cán bộ làm ngoài giờ hành chính, di chuyển đường xa nhưng vẫn khắc phục để hoàn thành công việc là rất đáng ghi nhận”, ông Tuấn chia sẻ.

Thiếu cán bộ chuyên môn sâu

Quá trình vận hành chính quyền 2 cấp ở Bắc Ninh cũng có một số khó khăn, trong đó nổi bật nhất là thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã. Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lý cho hay, giai đoạn đầu hoạt động, UBND xã Cẩm Lý có nhiều việc gấp phải báo cáo với các sở nên gặp khó khăn cho cơ quan chuyên môn của xã làm công tác tham mưu. Xã Cẩm Lý thiếu cán bộ chuyên môn sâu, chuyên viên có kinh nghiệm, trình độ ở lĩnh vực kinh tế.

Nhiều xã, phường ở tỉnh Bắc Ninh thiếu cán bộ có chuyên môn sâu lĩnh vực xây dựng, đất đai. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tương tự, lãnh đạo UBND xã Yên Định cho biết, xã Yên Định là một xã vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Yên Định thiếu cán bộ chuyên môn sâu, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, không chỉ xã Cẩm Lý, xã Yên Định mà nhiều xã, phường khác ở tỉnh Bắc Ninh cũng thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng và công nghệ. Đồng thời, nhiều xã, phường ở Bắc Ninh cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh xem xét việc ủy quyền cho phó giám đốc trung tâm hành chính công cấp xã được chứng thực các giấy tờ trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tịch hành chính.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, để giải quyết việc thiếu cán bộ chuyên môn sâu, tỉnh Bắc Ninh đã biệt phái 20 cán bộ có trình độ, chuyên môn về đất đai, xây dựng về cấp xã công tác. Đến tháng 9/2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục biệt phái thêm 20 cán bộ có chuyên môn sâu lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính về các xã còn thiếu.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các xã, phường rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của cán bộ. Các sở ngành tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 30 lớp tập huấn với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của sở bằng hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ cấp xã.