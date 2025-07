Biểu dương gương điển hình tiên tiến tiêu biểu Công an Thủ đô

TPO - Chiều 11/7, UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Công an Thủ đô và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương những thành tích, kết quả của phong trào thi đua yêu nước Công an Thủ đô.

Theo ông Thanh, những gương điển hình tiên tiến được biểu dương tại chương trình chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, đại diện cho hàng chục nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu đang ngày đêm, lặng lẽ đóng góp công sức, trí tuệ cho Thủ đô bình yên, phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an Thủ đô và các lực lượng quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Thi đua yêu nước phải trở thành động lực đổi mới, tiêu chí hành động là thước đo hiệu quả phục vụ Nhân dân" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tin tưởng lực lượng Công an Thủ đô sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ Nhân dân, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường; kiên cường đối diện với mọi hoàn cảnh, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố kỳ vọng lực lượng Công an sẽ luôn, sẽ mãi là lực lượng tiên phong, “thanh bảo kiếm” tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo thực chất.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các gương điển hình đã nỗ lực phấn đấu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn và tin tưởng rằng các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất người chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, tận tâm cống hiến, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước, thực sự trở thành hạt nhân trong từng cơ quan, đơn vị, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.