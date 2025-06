Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô gửi trao giọt máu nghĩa tình

TPO - Sáng 5/6, Công an Thành phố Hà Nội (CAHN) tổ chức Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2025. Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an lan tỏa thông điệp nhân văn "một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

Tham dự Lễ phát động, có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2025 là dịp để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cán bộ, chiến sĩ nhất là đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô, sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp đồng đội và người bệnh.

Chương trình hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện có quy mô, đông bệnh nhân, cần nguồn máu dự trữ lớn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, toàn lực lượng đã vận động được hơn 32 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng trên 28 nghìn đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện tham gia hiến máu từ 30 đến trên 50 lần. Các mô hình như Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện, Hành trình Giọt máu nghĩa tình... đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, trở thành hình mẫu tiêu biểu toàn quốc trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.

"Tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố sẽ thực sự tiên phong, thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Thủ đô", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2025 sẽ diễn ra liên tục trong 4 tháng (từ 15/6 đến 15/10/2025) tại nhiều điểm thuộc CAHN và các đơn vị, địa phương, phấn đấu tiếp nhận ít nhất 2.500 đơn vị máu để phục vụ điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện 198 Bộ Công an, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương.