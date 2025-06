Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội thao Công an Thủ đô năm 2025

Sáng 24/6, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ (Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội thao Công an Thủ đô năm 2025 với sự góp mặt của gần 1.000 vận động viên, đại diện cho hơn 30 đơn vị phòng nghiệp vụ.

Hội thao lần này có quy mô toàn lực lượng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, quy tụ gần 1.000 vận động viên, đại diện cho hơn 30 đơn vị phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Hội thao Công an Thủ đô năm 2025 nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân và Công an Thủ đô. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Hội thao là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Công an thành phố, góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô" - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội yêu cầu Ban Tổ chức hội thao và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tham gia Hội thao nêu cao vai trò trách nhiệm, phối hợp, tổ chức hội thao nghiêm túc, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức hội thao, các tổ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác, theo đúng điều lệ và quy định của hội thao. Các vận động viên tham gia thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm, tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, trọng tài và điều lệ thi đấu.

Thông qua Hội thao, Công an TP Hà Nội sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham gia các giải đấu do Bộ Công an và Thành phố Hà Nội tổ chức, trước mắt là Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025.

Một số hình ảnh lễ khai mạc hội thao: