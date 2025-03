Bản tin Hình sự: Hai mẹ con tử vong ở nhà riêng, xung quanh có nhiều vết máu

TPO - TIN NÓNG ngày 31/3: Tạm giữ kẻ bạo hành con riêng 7 tuổi của người tình đến hôn mê; Vác dao gây án khi nghe tin chủ nợ quậy phá hàng quán của mẹ vợ; Bắt 2 đối tượng trong vụ thanh niên bị chém 'xối xả' trên đường phố ở Thanh Hóa...

Công an tỉnh An Giang tạm giữ Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang), để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Có đến Bình Dương làm thuê và quen biết chị N. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng. Tối 28/3, sau khi uống rượu về, Có thấy cháu L. đang ngậm ngón tay nên dùng thanh gỗ đánh 4 cái vào mông và 1 cái vào vùng thái dương khiến cháu ngã xuống đất. Ngày hôm sau, Có thấy cháu L. đang ngủ và bế lên ném xuống nệm mỏng trải trên sàn nhà, khiến cháu bất tỉnh.

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử bị cáo Thái Phương Phú (SN 1996, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, A. (SN 1982, trú thị xã Giá Rai) đến gặp Phú đòi nợ, rồi 2 bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Sau đó, A. về nhà lấy vỏ chai bia, 1 thanh kim loại đi đến quán ăn của mẹ vợ Phú quậy phá, ném vỏ chai bia vào quán. Khi biết sự việc, Phú mang theo dao chặt thịt đi tìm A. đánh nhau. Phú bị A. dùng thanh kim loại đánh vào người bị thương. Khi A. bỏ chạy, Phú đuổi theo dùng dao chặt thịt chém vào đầu của đối phương gây thương tích nặng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang công nhân nấu nhôm thuê cho lò nhôm do bà Nguyễn Thị Thịnh (SN 1969, ở xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình) làm chủ, đang đổ trái phép xỉ thải phát sinh từ lò nấu nhôm ra khu đất phía sau lò. Tại thời điểm kiểm tra, lò cô đúc nấu nhôm của bà Thịnh đang hoạt động, có 3 công nhân đang làm việc. Cơ quan Công an đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cân chất thải dạng xỉ bã nhôm đổ trái phép với khối lượng gần 123 tấn.

Do mâu thuẫn cá nhân, Q. đã gọi điện cho Hoàng Trọng Hà Vinh (SN 2007, ở xã Đông Khê, TP Thanh Hóa) lên khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ để giải quyết mẫu thuẫn. Khi đi, Q. cầm theo một con dao và rủ thêm Đinh Minh Đạt (SN 2005, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đi cùng. Tại khu vực cầu Bố, Q. cầm dao chém liên tiếp 2 nhát về phía Vinh khiến Vinh bị thương nặng ở tay. Đồng thời, lúc này Đạt lái xe tông vào Vinh, khiến Vinh ngã ra đường. Trong lúc giằng co, Vinh giật được dao từ tay Q. và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người gây thương tích nghiêm trọng cho Q., sau đó lên xe bỏ đi.

Trưa 31/3, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy bị đánh đập giữa đường. Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng cùng ngày trên một tuyến đường ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giữa tài xế ô tô và người đàn ông điều khiển xe máy lời qua tiếng lại. Nam tài xế cầm gậy bước xuống đánh tới tấp người đàn ông đi xe máy. Bé gái con của nạn nhân ngồi phía sau xe máy hoảng sợ bỏ chạy ra xa và bất lực dùng hai tay bịt lỗ tai nhìn người cha bị đánh.

Bà T. (ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đến nhà chị chồng là H. ở thị trấn Tam Bình, gọi để cùng đi công việc nhưng không có ai trả lời. Người phụ nữ đến trước nhà thì thấy cửa khép hờ nên đẩy cửa bước vào bên trong. Lúc này, bà T. thấy người cháu (nam giới) nằm bất động tại phòng khách, xung quanh có nhiều vết máu còn bà H. đã tử vong bên trong phòng ngủ, trên nền gạch và xung quanh cũng có nhiều vết máu. Khi phát hiện sự việc nói trên, bà T. đã trình báo cơ quan Công an. Thông tin ban đầu, hai người tử vong được xác định là mẹ con.