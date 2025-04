Hai 'quái xế' buông hai tay khi lái mô tô phân khối lớn là người quốc tịch Hàn Quốc

TPO - Công an xác định 2 người có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe trên tuyến đường Võ Chí Công ở Quảng Nam là hai người có quốc tịch Hàn Quốc. Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về hành vi vi phạm “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe".

Ngày 2/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xác minh xử lý 2 người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, ngày 30/3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 1 fanpage facebook đăng tải video nội dung có liên quan đến hai người đàn ông điều khiển 2 xe mô tô có hành vi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sau khi phát hiện thông tin, Phòng đã cử Tổ công tác khẩn trương phối hợp với công an cấp xã tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan. Đồng thời, tiến hành gọi hỏi, mời làm việc với người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện.

Kết quả xác minh, hai 'quái xế' có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe tham gia giao thông đường Võ Chí Công (ĐT619), thuộc thôn Cổ Linh, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào vào chiều 29/3 là ông R. Yeok (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, điều khiển xe mô tô biển số 43A1-029.20) và ông B. Daesik (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, điều khiển xe mô tô biển số 43A1-035.52). Hai du khách này mượn xe của hai người ở TP Đà Nẵng để đi từ Đà Nẵng đến Quảng Nam.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông R. Yeok và B. Daesik về hành vi vi phạm “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe” được quy định tại Điểm a, Khoản 11, Điều 7, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đồng thời ra quyết định tạm giữ các giấy tờ, phương tiện có liên quan.