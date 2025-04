Đến nhà bạn gái chơi, 'tiện tay' trộm 21 chỉ vàng

TPO - Lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của bạn, Hoàng Vũ Lập đã trộm 21 chỉ vàng trị giá hơn 212 triệu đồng.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Vũ Lập (SN 1997, trú xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 20/3, chị Hà Thị H. (trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện số vàng cất giữ trong tủ đã bị mất và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ địa bàn số 1 (thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT) phối hợp với Công an xã Tân Thắng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm là Hoàng Vũ Lập. Đối tượng này có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, lợi dụng sự chủ quan và sơ hở của bạn để thực hiện hành vi trộm cắp. Ngay trong đêm 20/3, tổ công tác đã lên đường truy bắt đối tượng.

Đến rạng sáng ngày 21/3, dưới sự phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, tổ công tác đã bắt giữ thành công Hoàng Vũ Lập khi đang lẩn trốn trên một xe khách tại địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 chỉ vàng được cất giấu trong túi áo.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Vũ Lập khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận đã trộm nhiều món trang sức bằng vàng, bao gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn và hoa tai.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.