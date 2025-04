Bản tin Hình sự: Bịa chuyện bạn bị cưa chân để lừa gần 1,7 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 1/4: Bắt tài xế dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông giữa đường khiến bé gái hoảng loạn; Khởi tố 3 đối tượng vờ đặt xe công nghệ rồi chiếm đoạt tài sản; Bắt khẩn cấp đối tượng giết 2 mẹ con ở Vĩnh Long

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) là tài xế ô tô, dùng gậy bóng chày đánh người đàn ông đi xe máy trên đường ở Bình Dương. Công an cũng thu giữ chiếc gậy bóng chày là tang vật gây án. Nạn nhân trong vụ việc là anh N.L.Q (42 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Anh Q. cho biết khi đang trên đường chở con gái đi học thì suýt va chạm vào xe ô tô do Hải điều khiển. Sau đó, Hải xuống xe dùng gậy bóng chày đánh anh.

Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ 3 đối tượng có hành vi lợi dụng hình thức thanh toán trực tuyến trên dịch vụ taxi để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY). Quân đã mua 22 tài khoản ngân hàng không chính chủ trên Facebook, sau đó câu kết với Ngọc và Thành (hai tài xế taxi công nghệ) đặt các cuốc xe gian lận, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, ở huyện Đông Anh) án tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo lĩnh tử hình. Theo cáo trạng, Công là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện ma tuý nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm. Sau khi đặt xe, công sát hại nam tài xế và kéo vào vệ cỏ ven đường, lục soát rồi lấy đi điện thoại iPhone, ví tiền, giấy tờ xe. Sau khi lấy hết tài sản, bị cáo điều khiển xe máy của nạn nhân để bỏ trốn.

Liên quan đến vụ người dân phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà ở thị trấn Tam Bình (Tam Bình, Vĩnh Long), Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Huỳnh Tấn Tài (SN 2009, trú tại Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Tài thừa nhận hành vi giết bà H. và ông Q. (con bà H.) vào rạng sáng 31/3, sau đó bỏ trốn. Tài khai quen biết ông Q. và đến nhà chơi sau đó gây án. Khi bị bắt, trên người Tài trên 40 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác.

Nhận tin báo tại tổ 11, khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xảy ra vụ trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Hiệp Phước đã nhanh chóng đến hiện trường cùng người dân tổ chức truy bắt đối tượng. Trong lúc áp giải, Ngô Tấn Việt (38 tuổi cư trú xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã dùng dao chống trả và đâm anh Huỳnh Chí Phúc (thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở thị trấn Hiệp Phước) tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Việt bỏ trốn. Phan Thị Kim Luyến (SN 1985, trú tại Cái Bè, Tiền Giang) nói với chị V. (SN 1977, trú tại Cao Lãnh, Đồng Tháp) có người bạn tên Lê Thị Lệ (ở Mỹ Hòa, Tháp Mười). Luyến bịa đặt thông tin chồng của bạn đang bị cưa chân, nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy đang cần tiền. Để tạo lòng tin, Luyến lên mạng tải hình ảnh của một số bệnh nhân bị thương để gửi cho chị V. xem. Luyến hứa hẹn sau khi nhận tiền bảo hiểm gần 3,8 tỷ đồng sẽ đưa hết cho chị V. xem như tiền lãi. Với các thủ đoạn trên, Luyến đã lừa của chị V. số tiền gần 1,7 tỷ đồng.