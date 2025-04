Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng dùng hợp đồng giả vay 57 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 4/4: Khởi tố 10 bị can trong vụ triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ketamin; Thiếu nữ dùng dao đâm cha mẹ vì bị cấm tụ tập, lêu lổng với bạn bè; Nhóm ‘quái xế’ mang hung khí chém người nguy kịch rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam...

Liên quan đến vụ triệt phá xưởng sản xuất ma túy, thu giữ 1,4 tấn ketamin ở Khánh Hòa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Chang Chun Ming (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) - cầm đầu đường dây; Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, quê ở Khánh Hòa), hai chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà (35 tuổi) và Nguyễn Minh Sáng (33 tuổi, cùng trú tại Khánh Hòa) cùng 6 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Tất cả các đối tượng đều bị khởi tố về tội danh "Sản xuất trái phép chất ma túy".

Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Khánh Linh (SN 2008, trú tại quận Đống Đa) về tội “Giết người”. Theo cáo buộc, Linh là học sinh THPT. Năm 2023, nữ sinh thường bỏ học, chơi bời lêu lổng với bạn bè nên bố mẹ đã chuyển Linh đến học tại một trường nội trú (ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai) với mong muốn nhà trường giáo dục, quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, Linh bỏ nhà đi chơi lang thang với bạn, sau nhiều ngày gia đình tìm thấy đưa về. Lợi dụng lúc bố mẹ đang ngủ, Linh xuống bếp lấy dao vào phòng ngủ đâm mỗi người một nhát vào vùng cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự và gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Do mâu thuẫn bột phát với một nhóm các đối tượng khác khi đang di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi (TP Vinh), nhóm các đối tượng trên đã tìm và mang theo hung khí truy đuổi nhóm đối thủ. Hậu quả khiến một nam thanh niên bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời kỳ thanh tra từ 2014-2024. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những sai phạm trong quá trình triển khai 2 dự án bệnh viện có tính hệ thống, vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước. Có yếu tố chủ quan xảy ra ở hầu hết các khâu. Giá trị lãng phí được phát hiện qua thanh tra tại 2 dự án lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cao gấp rất nhiều lần so với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 100 tỷ đồng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 vào tháng 10/2025. Dự án do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm 3 phần, 26 chương, 433 điều. So với Bộ luật hiện hành đã giữ nguyên 181 điều, sửa đổi 245 điều, bổ sung 6 điều, bỏ 18 điều. Đáng chú ý, trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8/18 tội danh và thay bằng hình phạt "tù chung thân không xét giảm án".

Nguyễn Thị Chín (SN 1973) và Nguyễn Đình Minh (SN 1974, cùng trú tại TP Huế) thuê nhà trọ sống như vợ chồng ở phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, TP Huế. Thông qua mạng xã hội, Chín và Minh liên lạc với 1 đối tượng chưa xác định danh tính đặt mua GPLX hạng A1 giả. Sau đó, 2 đối tượng đã đưa ra thông tin có thể làm dịch vụ GPLX hạng A1 thật bằng cách nhờ người khác học và thi hộ tại các cơ sở sát hạch mà không cần phải nộp hồ sơ, khám sức khỏe theo quy định. Mỗi trường hợp, Chín và Minh sẽ lấy trước số tiền từ 1 đến 1,250 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Mai Duy Phan (SN 1976, trú tại Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 57 tỷ đồng qua hình thức vay tiền, đưa ra hồ sơ hợp đồng hợp tác bất động sản giả tạo, xảy ra từ tháng 6/2023 tại Dương Nội, Hà Đông. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, không rõ ở đâu.