Bắt thêm 2 ngư dân tháo thiết bị giám sát hành trình để đánh bắt ở khu vực cấm

TPO - Sau khi gửi 2 thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá do mình quản lý, Phạm Ngọc Duy đưa tàu cá đến khu vực bị cấm đánh bắt để khai thác hải sản. Khi bị lực lượng kiểm ngư phát hiện, Duy điều khiển tàu bỏ chạy.

Ngày 19/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàucho biết, đã phối hợp với Viện KSND tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Duy (38 tuổi, trú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Phan Minh Lý (51 tuổi, trú phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Theo điều tra ban đầu, hồi cuối tháng 2, Duy liên lạc với Lý để gửi 2 thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá do đối tượng chịu trách nhiệm quản lý nhằm mục đích khai thác hải sản trái phép ở các khu vực bị cấm.

Đến ngày 27/2, Duy điều khiển tàu đến vị trí tàu của Lý, đưa 2 thiết bị giám sát hành trình trên cho đối tượng Lý cất giữ rồi chỉ đạo đưa 2 tàu cá đến khu vực bị cấm đánh bắt để khai thác hải sản. Đến ngày 21/4, do bị lực lượng kiểm ngư phát hiện nên Duy điều khiển tàu bỏ chạy.

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra, phát hiện tàu cá do Lý điều khiển đang cất giữ thiết bị giám sát hành trình mà Duy đã gửi trước đó, nên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ.

Sau đó, vụ việc được bàn giao để Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, Duy và Lý đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vào giữa tháng 9, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người về tội “Cản trở hoặc gây rối hoạt động của phương tiện điện tử”.

Các bị can, gồm Nguyễn Hoang (50 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Tấn Cường (36 tuổi, trú tỉnh Bình Định) và Dương Thanh Tùng (33 tuổi, trú Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 5/2024, Nguyễn Hoang, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Tấn Cường đã liên lạc với Dương Thanh Tùng để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá do các đối tượng đang điều khiển nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép ở các khu vực bị cấm đánh bắt.

Sau khi thỏa thuận xong, Hoang, Đông, Cường điều khiển tàu đến vị trí tàu cá của Tùng, tháo các thiết bị giám sát hành trình trên tàu đưa cho Tùng cất giữ.

Đến ngày 28/5, Đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi cục thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hành chính, phát hiện tàu cá do Tùng điều khiển đang lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình tàu cá của Hoang, Đông, Cường đã gửi trước đó.

Cơ quan liên quan đã lập biên bản, tạm giữ tàu cá và số thiết bị trên, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Mạnh tay xử lý vi phạm IUU

Hồi cuối tháng 5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao sự phối kết hợp của các lực lượng chấp pháp trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai công tác phòng chống khai thác IUU thời gian qua.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức điều tra, xử lý 6 vụ việc. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự.

Trong đó, ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử đối với vụ việc 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) gửi trên tàu Bình Thuận số hiệu BTh-89576-TS.

Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện ngày 19/4, khi tàu cá BTh-89576-TS đang ở vùng biển Côn Đảo. Trên tàu này có 19 thiết bị giám sát của 19 tàu cá xã Phước Tỉnh gửi lại và đi đánh bắt ở nơi khác.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra xử lý 2/6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để xử lý theo quy định. Đầu tiên là các trường hợp có liên quan về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền.

Vụ thứ 2 là vụ 4 tàu cá mang số hiệu BV-97057-TS, BV-97978-TS, BV-97607-TS và BV-95705-TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình đi khai thác hải sản không theo quy định. Đối với 2 vụ việc khác là vụ 2 tàu cá mang số hiệu BV-90150-TS và BV-90628-TS vi phạm khai thác hải sản không theo quy định và vụ 3 tàu cá mang số hiệu BV-92380-TS, BV-92381-TS và BV-94640-TS có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với việc đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định các vụ việc nêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng chống vi phạm IUU; xử lý nghiêm và dứt điểm các vụ việc liên quan đến IUU trên tinh thần nhanh chóng, quyết liệt hơn, không lơ là, bảo đảm đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm.