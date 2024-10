Khởi tố nhóm đối tượng rượt đuổi chém 3 thanh niên thương vong

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm đối tượng rượt đuổi chém 3 thanh niên thương vong xảy ra tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong đêm 20/10.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20/10, tại Km3+500 đường tỉnh lộ 561, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, người dân phát hiện 3 nam thanh niên nằm bất tỉnh trên đường, bên cạnh có 1 xe mô tô.

Tại thời điểm phát hiện, 1 người đã tử vong, 2 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Người dân đã đưa 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng 1 người nữa đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình kịp thời có mặt để điều tra. Trong đêm 20/10, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét nhanh đối tượng gây án và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, các lực lượng phối hợp đã truy xét và triệu tập 11 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Trạch, Hưng Trạch và Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Nguyên nhân của vụ án mạng được xác định, khoảng 18 giờ ngày 20/10, nhóm 4 thanh niên gồm H.V.P (SN 2008), N.V. H (SN 2008), N.V.B (SN 2009) và H.M.Đ (SN 2009), đều trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đi từ nhà đến quán ăn tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để ăn uống thì gặp nhóm 4 thanh niên địa phương huyện Bố Trạch ngồi tại quán và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Số thanh niên huyện Bố Trạch đã gọi điện thoại cho 7 thanh niên khác mang theo hung khí và đi 5 xe mô tô đến tập hợp cách quán để chờ nhóm thanh niên thị xã Ba Đồn ra chặn đánh. Khi nhóm thanh niên thị xã Ba Đồn đi 2 xe mô tô rời khỏi quán thì bị nhóm thanh niên tại Bố Trạch dùng hung khí rượt đuổi.

Rượt đuổi khoảng chừng 20km, khi đến địa phận tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch thì nhóm thanh niên Bố Trạch đuổi kịp, dùng hung khí chém vào tay của N.V.H (người điều khiển xe mô tô) làm xe mất lái đâm vào cột điện. Hậu quả, N.V.B bị tử vong tại chỗ, H.V.P bị thương, được đưa đi cấp cứu thì tử vong và N.V.H đứt lìa cánh tay, đang điều trị tại Bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, tuy nhiên do suy nghĩ nông nổi, nhận thức pháp luật hạn chế và hành động theo cảm tính của số thanh niên tại địa bàn huyện Bố Trạch đã dẫn đến hậu quả hết sức đau lòng.