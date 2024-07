Tạm giữ hai tài xế lái buýt rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ

TPO - Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên đã tạm giữ hình sự 2 tài xế xe buýt để tiếp tục điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc 2 chiếc xe buýt rượt đuổi, chèn nhau trên quốc lộ 1A gây xôn xao dư luận vài ngày qua, hiện Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tài xế để phục vụ điều tra làm rõ.

Cụ thể, sau khi nhận phản ánh vụ việc 2 chiếc xe buýt Thạch Thành và xe buýt Đông Bắc rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu vào cuộc xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tài xế xe buýt.

Vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó vào sáng 2/7, chiếc xe buýt của Công ty Đông Bắc và Công ty Thạch Thành liên tục chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Nhiều đoạn, cả 2 chiếc xe cùng lạng lách, chạy từ làn phía trong ra làn ngoài để chèn ép nhau. Quãng đường 2 chiếc xe buýt này chèn ép nhau kéo dài khoảng 1km trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra đã khiến những chiếc xe đi phía sau sợ hãi không dám vượt lên vì sợ xảy ra tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã mời 2 tài xế xe buýt lên để xác minh, làm rõ sự việc.

Danh tính hai tài xế có hành vi điều khiển xe buýt chèn ép, rượt đuổi nhau được xác định là Lê Tuấn H. (31 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh; lái xe buýt hãng Đông Bắc) và tài xế Lê Thanh T. (40 tuổi, quê xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An; lái xe buýt hãng Thạch Thành.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai tài xế khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1A xuất phát từ việc cả 2 tranh giành khách.