Hành trình truy bắt shipper đột nhập trộm tiệm vàng lúc rạng sáng

TPO - Sau khi đột nhập và lấy trộm 4 khay vàng trong tiệm, Nguyễn Thành Huy chia nhỏ vào nhiều túi bóng rồi cất giấu ở các bãi đất trống. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày gây án, Huy đã bị công an bắt giữ.

Ngày 7/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang củng cố tài liệu, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Huy (SN 2004, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản. Huy là đối tượng đã gây ra vụ trộm tiệm vàng gây xôn xao dư luận xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) hơn 1 tuần trước.

Trước đó vào sáng 29/10, chủ tiệm vàng ở xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một lượng lớn vàng trong tủ trưng bày cùng nhiều đồng hồ có giá trị đã bị mất trộm. Sau khi xem lại camera, chủ tiệm vàng phát hiện có tên trộm đột nhập nên trình báo công an.

Xác định đây là vụ trộm lớn, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào cuộc xác minh, truy bắt tên trộm.

Từ những dấu vết để lại hiện trường và qua camera an ninh ghi lại cho thấy, tên trộm mặc bộ áo mưa trùm kín đầu và mặt. Sau khi trèo lên cây xà cừ bên cạnh, kẻ trộm đột nhập vào tiệm vàng từ tầng 3 của căn nhà. Tại tủ trưng bày ở tầng 1, tên trộm đã lấy đi 4 khay đựng dây chuyền vàng và đồng hồ với tổng trị giá gần 300 triệu đồng rồi nhanh chóng quay trở lại đường cũ thoát ra ngoài.

Quá trình truy xét, công an đã khoanh vùng, làm việc với các đối tượng tình nghi trên địa bàn nhưng những người này đều có chứng cứ ngoại phạm.

Cơ quan công an sau đó phải mở rộng đối tượng, địa bàn tình nghi để đấu tranh làm rõ. Từ những dấu hiệu bất thường và hành động lạ, Nguyễn Thành Huy (trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã rơi vào “tầm ngắm” của công an.

Theo đó, những ngày sau khi xảy ra vụ trộm tiệm vàng, công an phát hiện Nguyễn Thành Huy không về nhà bằng cổng chính mà thường đi tắt qua nhà hàng xóm. Khi công an mời lên làm việc, Nguyễn Thành Huy chối cãi và cho rằng không hết biết có vụ trộm vàng. Tuy nhiên với những chứng cứ công an đưa ra, Nguyễn Thành Huy đã phải cúi đầu khai nhận mình chính là người đã gây ra vụ trộm vàng trên.

Nguyễn Thành Huy khai nhận, trong thời gian làm shipper đã bất cẩn làm rơi hàng hóa với giá trị hơn 20 triệu đồng. Cần tiền để trả cho công ty nên Huy nảy sinh ý định trộm tài sản.

Trong quá trình đi giao hàng, Huy phát hiện sơ hở của một tiệm vàng trên địa bàn xã Nghi Xuân có thể gây án. Huy sau đó nghiên cứu địa bàn, đường đi và thời gian sinh hoạt của chủ nhà để tìm cách đột nhập vào trong.

Khoảng 2h sáng 29/10, Huy mặc áo mưa trùm đầu, đeo khẩu trang kín mặt đi bộ đến tiệm vàng. Sau khi đột nhập thành công vào bên trong, Huy nhanh chóng lấy vàng rồi tẩu thoát ra ngoài. Toàn bộ số vàng và tài sản trộm được, Huy bỏ vào nhiều túi bóng rồi chôn ở các bãi đất vắng người.

Sau khi Huy bị bắt, toàn bộ số vàng trên đã được công an tạm giữ. Hiện số vàng này đang được trưng cầu giám định và định giá để làm căn cứ xử lý đối tượng.