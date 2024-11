Cảnh sát kiểm tra căn hộ chung cư, đưa nữ người mẫu nổi tiếng về trụ sở

TPO - Cơ quan công an đang tạm giữ nữ người mẫu, diễn viên 29 tuổi nghi liên quan đến việc sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức (TPHCM). Nữ người mẫu này có tên tuổi trong Showbiz Việt

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM xác nhận đang tạm giữ nữ người mẫu, diễn viên A.T. (29 tuổi) để điều tra do nghi liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Thông tin ban đầu, chiều 9/11, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) và phát hiện nữ người mẫu A.T. cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua kiểm tra ban đầu, nữ người mẫu dương tính với chất ma túy nên cơ quan công an tạm giữ để làm rõ.

Người mẫu A.T. sinh ra tại Tây Ban Nha và sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ. Nữ người mẫu thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài diễn thời trang, A.T. từng tham gia một số bộ phim như: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2...

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.