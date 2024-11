Bản tin Hình sự: Nguyên nhân gã trai trẻ đâm trọng thương người tình hơn tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 8/11: Hành trình triệt phá đường dây buôn bán hơn 1.000 khẩu súng xuyên quốc gia; Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để 'nướng' vào tiền ảo; Nguyên nhân trai trẻ đâm người tình hơn tuổi dã man trong nhà nghỉ...

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, tạm giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang. Khám xét nơi ở người liên quan, cảnh sát thu giữ 532 khẩu súng các loại, 2 quả lựu đạn, gần 37.000 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật khác.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng phá rừng tại tiểu khu 60 thuộc xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc. Tại thời điểm phát hiện và bắt quả tang, đối tượng Trương Thành Sáu (38 tuổi) và ông Giang Quốc Phú (28 tuổi) cùng ngụ tại xã Gành Dầu đang khai thác một khối lượng lớn cây rừng. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 11 gốc cây rừng tự nhiên bị cưa, thu giữ tại hiện trường và khu vực xung quanh có 11 cây gỗ, khối lượng gần 1,6m3.

Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng (29 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, đêm 5/11, Tổ tuần tra đặc biệt 171, Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên quốc lộ 13, đoạn ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì phát hiện Thắng chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của Thắng là 0,837 mg/l khí thở nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Công an TP. Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ án Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi, trú Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn ngân hàng với số tiền lớn. Cù Thị Hoài Thanh trước khi bị bắt là nhân viên làm việc tại một ngân hàng chi nhánh tại Đà Nẵng có trụ sở tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Từ tháng 9/2022 - 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K. để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng và đều đặn trả lãi lẫn gốc đầy đủ. Do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nên Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng để mượn số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, thanh toán chi phí đối với dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang do Công ty TNHH xây dựng 767 (địa chỉ ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh) làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt lần đầu năm 2013 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung lần 2 năm 2019, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 58 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn của doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) tạm giữ hình sự Phạm Minh Tiến (SN 2008, ngụ TP. Sóc Trăng) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, Tiến có quen biết với chị N.T.T (SN 1997, ngụ TP. Sóc Trăng). Tối ngày 6/11, cả 2 đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Dương Minh Quan, phường 3 (TP Sóc Trăng) để nghỉ qua đêm. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tiến lấy dao đâm chị T. nhiều nhát khiến chị này bị thương nặng. Lúc này, ông P.V.H. chủ nhà nghỉ nghe tiếng xô xát, la hét trong phòng nghỉ nên vào can. Tuy nhiên, ông H. bị Tiến dùng dao đâm trọng thương.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977, cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trước đó, trong vụ án, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.