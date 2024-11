Khởi tố đối tượng tấn công lực lượng tổ tuần tra đặc biệt 171 Bình Dương

TPO - Khi tổ công tác kiểm tra xe, đối tượng Vũ Quyết Thắng đã dùng tay đấm thẳng vào mặt một cảnh sát.

Ngày 8/11, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng (29 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, đêm 5/11, Tổ tuần tra đặc biệt 171, Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên quốc lộ 13, đoạn ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì phát hiện Thắng chạy xe máy có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của Thắng là 0,837 mg/l khí thở nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Trong lúc kiểm tra phương tiện, Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào một cán bộ CSGT. Các thành viên trong tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế Thắng và bàn giao cho Công an phường Bình Hòa tiếp tục xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương được hình thành từ các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Quản lý hành chính, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… thành viên của Tổ là cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ.