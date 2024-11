Bản tin Hình sự: Bị bắt vì tạo nhóm Zalo đăng tải video đồi trụy

TPO - TIN NÓNG ngày 9/11: Khởi tố 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý SJC; Công an Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies; Tạm đình chỉ điều tra vụ nữ ‘đại gia’ thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản...

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về loạt vụ án nghiêm trọng xảy ra tại các Tập đoàn Thuận An, Thái Dương, SJC… Về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ông Tuyên thông tin, ngày 16/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị các liên quan. Cho đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can với 2 tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh (cùng SN 1990, trú tại Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phan Thành Công, còn Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng sao chép, đăng tải các video lên trang web. Qua đó, từ năm 2016-8/2024, các đối tượng đăng tải gần 50.000 phim lậu, thu hút hàng tỷ lượt truy cập trong năm 2024, thu lời bất chính hàng trăm nghìn USD.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 100 triệu đồng trên không gian mạng. Theo đó, vào khoảng 16h, ngày 8/11, Công an xã Phúc Trạch tiếp nhận thông tin của ông Dương Đức K. (SN 1969, trú tại thôn 2, xã Phúc Trạch) về việc phát hiện vợ là Lê Thị H. (SN 1966) có biểu hiện lạ, nghi bị thao túng tâm lý. Khi bà H. đã đến ngân hàng để rút 100 triệu đồng và rời đi. Lúc này công an xã đã thông báo đến Công an huyện Hương Khê để kịp thời ngăn chặn bà H. chuyển tiền cho các đối tượng cũng như triển khai tìm kiếm người phụ nữ.

Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối với K’Thắng (34 tuổi), K’Thức (36 tuổi), Kiều Văn Nguyên (48 tuổi) và Phạm Văn Chung (41 tuổi, cùng trú huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép. Các lực lượng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cùng trinh sát Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu khai thác lâm sản trái phép. Địa điểm khai thác cách xa khu dân cư, có nhiều cây gỗ to và quý. Điều đáng nói, trong nhóm có đối tượng Chung là nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 28/11 theo hình thức trực tuyến, giữa điểm cầu TAND cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu TAND tỉnh Khánh Hòa. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); ông Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh).

Liên quan vụ nữ đại gia thủy sản từng tổ chức rước dâu cho con bằng máy bay ở miền Tây bị truy tố hành vi hủy hoại tài sản người khác, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với nữ ‘đại gia’ thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản người khác hơn 23 triệu đồng, do chưa có kết quả định giá tài sản nhưng đã hết thời hạn điều tra. Quyết định này cũng được gửi đến VKSND cùng cấp.

Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với H.V.M (SN 2001, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. H.V.M là quản trị viên của một nhóm Facebook với hơn 44 ngàn thành viên. M. đăng một bài viết trên nhóm Facebook có nội dung “ai hóng không vào đường link” kèm theo đường link tham gia nhóm chat Zalo do H.V.M tạo từ trước để ai muốn xem thì nhấp vào đường link tham gia nhóm. Trong nhóm Zalo, H.V.M đã gửi lên 2 video có nội dung đồi trụy. Sau khi đăng tải, bài viết có nhiều người tham gia nhóm Zalo để xem video clip.