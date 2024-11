Thấy vợ có biểu hiện 'lạ', chồng báo công an giúp thoát bẫy lừa đảo

TPO - Thấy vợ có biểu hiện “lạ”, nghi vấn bị thao túng tâm lý, người chồng đã báo công an. Sự vào cuộc nhanh chóng của công an đã giúp người phụ nữ thoát khỏi vụ lừa đảo 100 triệu đồng.

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo 100 triệu đồng trên không gian mạng. Theo đó, vào khoảng 16h, ngày 8/11, Công an xã Phúc Trạch tiếp nhận thông tin của ông Dương Đức K. (SN 1969, trú tại thôn 2, xã Phúc Trạch) về việc phát hiện vợ là Lê Thị H. (SN 1966) có biểu hiện lạ, nghi bị thao túng tâm lý.

Ông K. trình báo vợ mình thường ra chỗ vắng người, trong phòng kín nghe điện thoại, biểu hiện tâm lý bất ổn, hoang mang, lo sợ. Người thân trong gia đình có có hỏi nhưng bà H. không nói nguyên nhân. Khoảng 15h30, thấy vợ ra ngoài, không thể liên lạc nên ông K. đã trình báo với công an xã. Sau khi nhận được thông tin, nghi vấn bà H. đã bị các đối tượng lừa đảo, công an xã đã liên hệ với một ngân hàng chi nhánh Hương Trà để xác minh.

Thông tin cho biết, chiều cùng ngày bà H. đã đến ngân hàng để rút 100 triệu đồng và rời đi. Lúc này công an xã đã thông báo đến Công an huyện Hương Khê để kịp thời ngăn chặn bà H. chuyển tiền cho các đối tượng cũng như triển khai tìm kiếm người phụ nữ. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của công an đã giúp người phụ nữ thoát khỏi vụ lừa đảo 100 triệu đồng.

Trình báo tại công an, bà H. cho biết, chiều 8/11, nhận được cuộc gọi từ người lạ giả danh là Công an thành phố Đà Nẵng, gọi với nội dung: "Hiện nay bà đang có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy”, đồng thời thời nhóm lừa đảo gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam, yêu cầu bà H. chuyển số tiền 100 triệu đồng cho đối tượng qua ngân hàng Vietcombank. Khi đang chuẩn bị chuyển tiền cho nhóm lừa đảo thì được công an ngăn chặn.