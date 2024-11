Khởi tố nhóm trai bản chế dao kiếm ra phố diễu võ dương oai

TPO - Ngày 18/11, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố ba đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lò Văn Quý (SN 2008), Lò Tiến Đạt (SN 2008), Lò Văn Cao (SN 2008) cùng trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2024, các đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác rủ nhau tự chế tạo dao, kiếm để “biểu diễn” ngoài đường, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Sông Mã.

Nguy hiểm hơn, do trước đây có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại thị trấn Sông Mã nên Quý đã điều khiển xe máy đi qua một quán cafe hô hào, chửi bới, lạng lách, đánh võng và khiêu khích với nhóm thanh niên kia.

Ngoài ra, khi đi gần đến quán cafe, xe máy do Lò Văn Cao điều khiển, chở theo Lò Văn Quý đã đâm vào một xe máy điện đang đi ngược chiều, khiến phương tiện bị hư hỏng tại nhiều bộ phận.

Ngày 18/11, sau quá trình điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.