Vụ xe tải chở 30 tấn gạch làm sập cầu ở An Giang: Củng cố hồ sơ để khởi tố tài xế

TPO - Ngày 14/11, lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế làm sập cầu T6.