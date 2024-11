Bắt hai đối tượng tạt máu heo vào nhà dân để đòi nợ

TPO - Sau nhiều lần quậy phá, rải tờ rơi gây áp lực nhưng đòi nợ không thành, Tùng mua 1kg tiết heo rồi cùng Hậu đi tạt vào nhà dân ở quận Tân Bình (TPHCM) để buộc gia chủ trả tiền.

Ngày 18/11, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Sơn Tùng (SN 2000, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Thanh Hậu (SN 1997, tạm trú tại quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, sáng 23/10, Công an phường 6 (quận Tân Bình) nhận được tin báo của ông N.T.C. về việc căn nhà của ông nằm trong hẻm trên đường Đất Thánh bị người lạ tạt chất bẩn và rải nhiều tờ rơi có nội dung đòi nợ thuê.

Ông C. còn cho biết, trước đó vào ngày 18/10, có 4 đối tượng lạ mặt dùng lời lẽ thóa mạ danh dự để gây áp lực, buộc trả tiền dù ông không liên quan và không nợ tiền của ai. Người mà nhóm này nhắm đến là P., khách thuê nhà của ông C. nhưng người này đã trả mặt bằng và rời đi từ lâu.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng chất bẩn “khủng bố” tinh thần để đòi nợ thuê, Công an quận Tân Bình đã giao Đội Cảnh sát hình sự, Đội Kỹ thuật hình sự phối hợp cùng Công an phường 6 truy tìm, bắt bằng được nhóm đối tượng gây án.

Từ dữ liệu thu thập, các trinh sát xác định Tùng có liên quan nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng này khai nhận được nhân viên thu hồi nợ tên Thái Hoàng P. (SN 1997, ngụ quận 8) phân công phụ trách hồ sơ về khoản vay 100 triệu đồng (cả gốc và lãi) do P. đứng tên.

Sau đó, Tùng nhiều lần tìm tới nhà ông C. quậy phá, gây rối và rải tờ rơi có nội dung triệt hạ uy tín để đòi nợ nhưng không được. Rạng sáng 23/10, Tùng chạy xe máy đến chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) mua 1kg máu heo rồi cùng Hậu đi đến nhà của ông C.. Tại đây, Tùng cho Hậu đi bộ đến trước nhà ông C. để tạt máu vào bên trong và rải tờ rơi đòi nợ xung quanh.

Ngoài vụ việc trên, Tùng khai nhận đã thực hiện 3 vụ tạt chất bẩn và rải giấy bôi nhọ vào nhà dân ở quận 10, quận Gò Vấp và huyện Bình Chánh để đòi nợ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.