Vụ tai nạn khiến bé 5 tuổi tử vong: Tạm giữ các phương tiện để điều tra

TPO - Sau vụ tai nạn thương tâm khiến cháu bé 5 tuổi ở xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) tử vong, cơ quan công an đã tạm giữ các phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Ngày 20/11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự công an huyện này đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông tử vong xảy ra tại xã Cao Sơn 2 ngày trước. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 2 phương tiện gồm chiếc xe tải và xe ô tô khách đưa đón học sinh đến trường.

Liên quan đến vụ việc này, cô Trần Kim Thoa - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết, xe ô tô khách trong vụ tai nạn trên do phụ huynh tự hợp đồng để đưa đón học sinh đến trường và về nhà. Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã xuống thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình cháu bé.

Anh C.Đ.C. (trú thôn 1, xã Cao Sơn, Anh Sơn) - tài xế xe đưa đón học sinh cho biết, trước đó phụ huynh học sinh làm hợp đồng nhà xe để đưa đón trẻ với mức giá 400 nghìn đồng/1 cháu/1 tháng. Hàng ngày, xe anh C. đi 4 chặng sáng, trưa, chiều, tối để đón và trả học sinh trước cổng nhà.

Thời điểm xảy ra sự việc xe anh C. chở tổng cộng 42 học sinh. Trong đó có 28 học sinh tiểu học, số còn lại là học sinh mầm non.

Trong số này có gia đình bé L.T.K.N. (5 tuổi; nạn nhân vụ tai nạn) làm hợp đồng với nhà xe để đưa đón 4 cháu (2 cháu nội và 2 cháu ngoại). Khoảng 17h15’ chiều 18/11, xe anh C. chở học sinh về và dừng lại phía đối diện trước cổng gia đình cháu N. Thời điểm này bà nội cháu N. đã đứng bên đường chờ sẵn.

Khi xe mở cửa, bà nội đón 2 cháu xuống xe, trong đó 1 cháu đã đi về nhà trước. Riêng cháu N. đứng lại ở gần đầu xe. Trong lúc bà nội đang nán lại ở cửa xe, cháu N. bất ngờ chạy băng qua đường để về nhà thì bị xe tải đi đến tông tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.