Bãi nhiệm một phó chủ tịch huyện ở Lâm Đồng

TPO - Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa bị HĐND huyện ban hành nghị quyết bãi nhiệm chức vụ.

Ngày 20/11, HĐND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) ban hành Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Trung Thành.

Lý do, ông Thành nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9 và ngày 21/10 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, ông Nguyễn Trung Thành - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Ông Thành được cho có liên quan đến các sai phạm về công tác quản lý đất đai xảy ra tại diện tích đất Công ty CP chè Minh Rồng thuê ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm).