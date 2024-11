TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024. Tại chương trình đã thắp nến tưởng niệm và trao nhiều phần quà ý nghĩa.

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2024, chiều 14/11, tại huyện Can Lộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, Ban an toàn giao thông huyện và Huyện Đoàn Can Lộc tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” cấp tỉnh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành và gần 300 đoàn trên địa bàn. Tại chương trình, đã tổ chức đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số đã tử vong vì tai nạn giao thông; theo dõi phóng sự “Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên”.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các nạn nhân và thân nhân gia đình các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông. Ngoài ra phối hợp trao tặng 150 mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên.