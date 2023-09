Công an Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Sau phút tưởng niệm, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và cán bộ chiến sỹ đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những đau thương, tổn thất và gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Công an thành phố đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, cứu chữa người bị thương, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện các chính sách kịp thời để giúp gia đình người bị nạn sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, với mong muốn giúp các gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái, nhân văn, nghĩa tình, chung tay cùng cộng đồng của lực lượng Công an Thủ đô, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phát động quyên góp ủng hộ gia đình các nạn nhân với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy:

Trước đó, hơn 23h ngày 12/9, xảy ra vụ cháy tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) có diện tích trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an thành phố, đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã cứu được hơn 70 người mặc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 13/9, xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Liên quan đến vụ cháy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ của chung cư mini xảy ra vụ cháy đêm 12/9, về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.