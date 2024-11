Khởi tố 6 đối tượng dùng hung khí chống lực lượng cưỡng chế mặt bằng

TPO - Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là nhóm người trong gia đình và người địa phương chống đối lực lượng chức năng tới cưỡng chế thu hồi mặt bằng phục vụ thi công đường tỉnh 945.