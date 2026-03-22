Keppel cùng Báo Tiền Phong tặng người dân Cần Thơ máy lọc nước nhiễm mặn

TPO - Ngày 22/3, Tập đoàn Keppel cùng báo Tiền Phong trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho người dân phường Khánh Hòa, TP. Cần Thơ, góp phần giúp người dân có nguồn nước sạch ổn định trong mùa khô, thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng.

Đây là năm thứ 5 Keppel đồng hành cùng Báo Tiền Phong triển khai dự án nhằm mang nguồn nước sạch đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn.

Trong đợt này, Keppel trao tặng 2 hệ thống lọc nước vận hành bằng năng lượng mặt trời, với tổng công suất hơn 4 triệu lít nước sạch mỗi năm, góp phần cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định cho hàng nghìn người dân địa phương, đặc biệt trong mùa khô. Chương trình Living Well được triển khai từ năm 2022, đã hỗ trợ nhiều địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Đại diện chính quyền địa phương, Keppel Việt Nam, Báo Tiền Phong và người dân tham dự lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn tại phường Khánh Hòa.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - cho rằng với người dân vùng hạn mặn, công trình không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là “nguồn sống”, giúp bà con yên tâm hơn trong đời sống hằng ngày.

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của một tờ báo thuộc Trung ương Đoàn TNCSHCM, trong hơn 70 năm hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong luôn chú trọng các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng. Dự án Living Well do Keppel và Báo Tiền Phong khởi xướng được đánh giá là chương trình thiết thực và bền vững. Sau 4 năm triển khai tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, dự án đã trao tặng nhiều hệ thống máy lọc nước, giúp hàng chục nghìn hộ dân có thêm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Nhà báo Lý Thành Tâm phát biểu tại chương trình.

Bước sang năm thứ 5, dự án tiếp tục được triển khai tại TP. Cần Thơ với việc lắp đặt hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn tại xã Liêu Tú và phường Khánh Hòa. Các công trình được tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời nhằm hỗ trợ vận hành, góp phần giúp người dân chủ động hơn về nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô.

Phường Khánh Hòa là khu vực phụ thuộc lớn vào nguồn nước mặt do hệ thống sông ngòi chằng chịt. Những năm gần đây, tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện sớm, xâm nhập sâu và kéo dài khiến chất lượng nguồn nước suy giảm. Nhiều thời điểm, độ mặn vượt ngưỡng cho phép buộc các trạm cấp nước phải giảm công suất hoặc tạm ngưng hoạt động, dẫn đến thiếu nước sạch cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Người dân vui mừng khi được tiếp cận nguồn nước sạch từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn.

Chương trình được tổ chức đúng dịp Ngày Nước Thế giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của nguồn nước cũng như trách nhiệm chung trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ sự trân trọng đối với lãnh đạo và tập thể Keppel đã đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong nhiều năm qua để triển khai các dự án cộng đồng; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan giúp công trình được hoàn thành đúng tiến độ.

Người dân mang can nhựa đến lấy nước sạch từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn.



Nhà báo Lý Thành Tâm cũng mong muốn người dân địa phương xem hệ thống máy lọc nước là tài sản chung của cộng đồng, cùng sử dụng tiết kiệm, giữ gìn để công trình phát huy hiệu quả lâu dài. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên được kỳ vọng phát huy vai trò xung kích trong việc theo dõi, hỗ trợ vận hành và bảo quản hệ thống.

Ông Lee Leong Seng - Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà ở, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam cho biết chương trình Living Well được triển khai nhằm mang nguồn nước sạch đến các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Theo ông, hệ thống lọc nước tại phường Khánh Hòa không chỉ giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe mà còn đảm bảo mỗi gia đình có thể tiếp cận nguồn nước an toàn, ổn định.

Ông Lee Leong Seng chia sẻ về ý nghĩa của dự án Living Well đối với cộng đồng vùng hạn mặn.

Hệ thống được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời, giúp công trình có thể vận hành ngay cả trong điều kiện thiếu điện, góp phần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân, nhất là trong mùa khô. Sau 5 năm triển khai, chương trình đã mang nước sạch đến khoảng 157.000 người dân tại 11 xã, phường ở Đồng bằng sông Cửu Long thông qua 11 hệ thống lọc nước, với tổng công suất khoảng 24 triệu lít mỗi năm.

Theo ông Lee Leong Seng, những thách thức như biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước đang ngày càng rõ nét, đòi hỏi sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Keppel cũng phối hợp tổ chức hội thảo tại TP. Cần Thơ nhằm chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến nguồn nước trong tương lai.

Keppel Việt Nam trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho chính quyền địa phương phường Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Hòa Phan Văn Nghiêm cho biết, đời sống người dân trên địa bàn chủ yếu gắn với nuôi trồng thủy sản, trong khi nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc vào nước giếng khoan và nước mưa. Vào mùa khô, hạn hán và xâm nhập mặn khiến nhiều khu vực thiếu nước sạch, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Việc được hỗ trợ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn sẽ giúp địa phương nâng chất các tiêu chí đô thị văn minh, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, đồng thời góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chính quyền phường cam kết phối hợp cùng người dân quản lý, vận hành, duy tu công trình để phát huy hiệu quả lâu dài.

Dịp này, chương trình cũng trao 20 suất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn phường Khánh Hòa.

Học sinh tham gia trò chơi do Keppel tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhật Huy.

Bà Danh Thị Sen (77 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa) cho biết nhiều năm qua người dân trong khu vực thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nước sạch, nhất là vào mùa khô.

“Ở đây thiếu nước sạch lắm, có khi phải đi xin từng can nước về dùng. Có nước nào thì mình tận dụng nước đó để nấu ăn, sinh hoạt hằng ngày, rất vất vả. Việc được lắp đặt hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn giúp người dân yên tâm hơn vì sắp tới sẽ có nguồn nước ổn định để sử dụng, không còn phải lo cảnh đi xin nước hay mua nước với chi phí cao như trước", bà Sen chia sẻ.