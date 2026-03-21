Hà Nội: Gần 6 triệu lượt khách nhận diện sinh trắc học, VNeID đi metro

TPO - Chỉ sau 8 tháng nâng cấp hệ thống soát vé, hai tuyến metro tại Hà Nội đã ghi nhận gần 6 triệu lượt khách sử dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học và định danh điện tử. Việc này đã giúp người dân rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Sáng 21/3, tại ga Cầu Giấy, anh Hoàng Minh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đi qua cổng soát vé tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội chỉ với một thao tác đơn giản là nhìn vào màn hình để được nhận diện khuôn mặt. "Trước đây tôi thỉnh thoảng quên vé tháng ở nhà, giờ thì chỉ cần quét mặt hoặc dùng căn cước công dân gắn chip là qua cổng trong vài giây. Vậy nên, giờ cao điểm không còn cảnh xếp hàng mua vé như trước", anh Minh chia sẻ.

Tương tự, chị Thanh Trà - một hành khách thường xuyên đi tuyến Cát Linh - Hà Đông - cho biết: "Từ ngày có thể dùng tài khoản VNeID và thẻ ngân hàng chạm để đi tàu, tôi không bận tâm đến việc đổi tiền lẻ. Đặc biệt, mẹ tôi thuộc diện ưu tiên nên được hệ thống tự động áp dụng miễn giảm giá vé rất minh bạch và nhanh chóng".

Thay vì mua vé truyền thống, hành khách có thể dùng CCCD gắn chip, quét mã QR, thẻ ngân hàng hoặc “quét mặt” để qua cổng để đi metro. Ảnh: Trung Nguyên.

Câu chuyện của anh Minh và chị Trà đang trở thành trải nghiệm quen thuộc mà hàng triệu hành khách sử dụng metro Hà Nội cũng đang có, khi hệ thống soát vé ứng dụng định danh điện tử và sinh trắc học chính thức đi vào vận hành sau hơn 8 tháng triển khai.

Theo Hà Nội Metro, hơn 5,7 triệu lượt hành khách đã sử dụng hệ thống cổng soát vé mới trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Tỷ lệ người dùng định danh điện tử, nhận diện sinh trắc học đạt khoảng 85%.

Về nguyên lý, hệ thống kết hợp định danh điện tử với nhận diện sinh trắc học để xác thực hành khách ngay tại cổng kiểm soát. Người dùng có thể đăng ký thông tin qua ứng dụng VNeID mà không cần tạo tài khoản riêng cho metro.

Khi đi qua cổng, hệ thống tự động nhận diện, đối chiếu dữ liệu và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vài giây, không tạo độ trễ cho dòng người di chuyển.

Phát biểu tại lễ tổng kết thực hiện Kế hoạch 428 ngày 16/07/2025 của Bộ Công An, Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với khách đi tàu tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Kế hoạch 428) sáng 21/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá hệ thống không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn mang lại hiệu quả thực chất trong quản lý và phục vụ người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy trải nghiệm hệ thống soát vé ứng dụng định danh điện tử và sinh trắc học. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, điều đáng mừng nhất là người dân hài lòng, ủng hộ vì thấy rõ sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, thay vì những giải pháp chỉ nằm trên giấy. Mô hình này cần được mở rộng không chỉ với metro mà trên toàn bộ hệ thống vận tải công cộng tại Hà Nội, tiến tới áp dụng trên phạm vi cả nước.

Ông Lê Bằng An - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro - cho biết, điểm nổi bật là toàn bộ giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước làm chủ, giúp Hà Nội Metro tự chủ về dữ liệu, vận hành và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

TP. Hà Nội đang hướng tới kết nối metro với đường sắt quốc gia, BRT, taxi công nghệ và các phương tiện khác, hình thành mạng lưới giao thông liên thông. Dự kiến, mô hình liên thông giữa metro và đường sắt quốc gia sẽ được thí điểm ngay trong năm nay, mở ra khả năng người dân chỉ cần một tài khoản duy nhất để di chuyển trong thành phố.