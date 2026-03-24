Sắp có 'siêu dự án' năng lượng ở Thanh Hóa

TPO - Hai "siêu dự án" là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng vốn 58.000 tỷ đồng và Kho LNG Nghi Sơn 15.000 tỷ đồng; các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric có tổng vốn 83.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dự kiến cuối tháng này sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 nhà đầu tư chiến lược. Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030, tỉnh này sẽ ưu tiên thu hút đầu tư với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).

Tại lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, có 23 dự án thứ cấp ưu tiên đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Một số dự án có vốn lớn như: Nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỷ đồng); Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỷ đồng); Khu công nghiệp số 3 (hơn 1.600 tỷ đồng)...

Về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị có gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỷ đồng. Ở lĩnh vực này phải kể đến hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực năng lượng, môi trường có 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỷ đồng, nổi bật có hai "siêu dự án" là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỷ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỷ đồng) và các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ có 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án có quy mô lớn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỷ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế cũng được tỉnh Thanh Hóa quan tâm kêu gọi đầu tư. Đặc biệt, Thanh Hóa cũng kỳ vọng đón nhà đầu tư cho 11 dự án sân golf kỳ vọng ngoài khu vực chơi golf còn có các hạ tầng dịch vụ kết nối khác như đô thị, du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng… nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động.

Ông Lê Trọng Thụ - Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa - cho biết, nhằm tạo sức hút mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đặc biệt: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11-19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đặc biệt, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa bàn khác, Thanh Hóa áp dụng các chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, cùng các chính sách đặc thù như hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lên tới 20 tỷ đồng/cụm, hỗ trợ dự án sản xuất công nghiệp tại miền núi tới 2 tỷ đồng/dự án, và chính sách hỗ trợ vận tải biển qua Cảng Nghi Sơn...