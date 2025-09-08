Cháy lớn kho phụ tùng ô tô dưới chân cầu vượt

TPO - Một vụ cháy xảy ra tại kho hàng tạm chứa cửa ô tô cũ dưới chân cầu vượt Nghi Kim, thuộc phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An tối 7/9.

Tối 7/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đã kịp thời dập tắt đám cháy tại kho hàng tạm chứa cửa ô tô cũ dưới chân cầu vượt Nghi Kim, phường Vinh Hưng.

Video: Hiện trường vụ cháy dưới chân cầu vượt Nghi Kim

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 19 giờ cùng ngày, trên khu vực rộng 5m² thuộc kho hàng có tổng diện tích khoảng 40m².

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

Nhờ sự phản ứng kịp thời, sau khoảng 10 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, một vụ cháy được ghi nhận xảy tại xóm Lưu Diên, xã Đô Lương (Nghệ An), gần khu vực chân cầu Đô Lương.

Hình ảnh từ clip do người dân ghi lại cho thấy, ngọn lửa bốc cao kèm khói đen từ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, ngăn hỏa hoạn lan sang các hộ dân liền kề.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện thoại ở xã Đô Lương

Vụ việc xảy ra sát tuyến quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Đô Lương gây ách tắc giao thông cục bộ.

Cả hai vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số tài sản của người dân, may mắn không ghi nhận thiệt hại về người.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của cửa hàng điện thoại.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được ngành chức năng làm rõ.