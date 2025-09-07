Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Hà Nội thông tin diễn tiến điều tra vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Thanh Hà
TPO - Tối 7/9, Công an TP Hà Nội có thông tin về kết quả điều tra về vụ cháy trên 500 xe máy, xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy (Hồng Hà, Hà Nội).

a3.jpg
Hiện trường vụ cháy bãi xe máy chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Thanh Hà

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực trụ T2, cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera và trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy. Qua đó, đã loại trừ nguyên nhân do con người tác động.

Hiện Viện khoa học hình sự đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận nguyên nhân chính xác.

Cơ quan điều tra cũng xác định điểm xuất phát cháy cách chân trụ cột T2 là 4,3 m, cách đường ven 5 m là 1,8 m. Đồng thời tiến hành thu giữ, niêm phong các sản phẩm cháy để tiến hành giám định, qua đó xác định chính xác nguyên nhân cháy.

Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành đánh giá sơ bộ ảnh hưởng do vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy, chống đỡ đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu. Giám định chất lượng bê tông, cốt thép… để đánh giá ảnh hưởng, đưa ra khuyến cáo liên quan đến vụ cháy.

Đồng thời tiến hành thống kê, giám định giá các phương tiện, công trình bị thiệt hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Như tin đã đưa, khoảng 13h ngày 30/8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố xuất 2 xe chỉ huy và 1 xe tải, Đội CC&CNCH khu vực số 9 xuất 3 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy, Đội CC và CNCH khu vực số 7 xuất 2 xe chữa cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 1 xe cứu thương và 1 ca nô, Đội CC&CNCH khu vực số 12 xuất 1 xe chữa cháy và 1 xe téc nước, Đội CC&CNCH khu vực 1 xuất 2 xe chữa cháy đến triển khai lực lượng phương tiện phối hợp cùng Công an phường và Công ty môi trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 13h30 đám cháy cơ bản được khống chế, và 13h45 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Diện tích đám cháy khoảng 300m2, và thiệt hại trên 500 xe máy các loại.

Thanh Hà
