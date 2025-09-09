Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thắp nhang gây cháy 4 căn nhà ở An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngọn lửa xuất phát khi một hộ dân thắp nhang ban thờ, sau đó lan sang 4 nhà lân cận, thiêu rụi toàn bộ tài sản của 3 hộ gia đình tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 8/9, từ nhà ông Phạm Quí Tính (SN 1980), tại ấp Hòa Phát (xã Hòa Lạc, An Giang), sau đó lan sang các nhà kế cận, khiến 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn khác bị ảnh hưởng một phần. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

z6991819128987-f0cb44b8db39b695e73140041907aeb5-2993.jpg
3 căn nhà cháy dữ dội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, người thân ông Tính thắp nhang ban thờ mẹ ruột rồi ra ngoài, không có người trông coi nên xảy ra cháy không được phát hiện kịp thời.

Khi người dân phát hiện cháy, ngọn lửa đã bao trùm nhà ông Tính, dù người dân địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh nên cháy lan sang các nhà kế bên.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

z6991465522446-d6f66340cf584466da394bdf78fa6d77-7108.jpg
Hiện trường vụ cháy.
Nhật Huy
#An Giang #hỏa hoạn #cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục