Nhiều bệnh viện công ở Cà Mau xin thêm ngân sách để trả lương nhân viên

TPO - Do nguồn thu từ khám chữa bệnh không đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau phải tiếp tục xin bổ sung kinh phí hoạt động. Ngoài bệnh viện này, Sở Y tế Cà Mau cho biết nhiều bệnh viện khác trong tỉnh cũng lâm cảnh tương tự.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau vừa báo cáo đến Sở Y tế việc thiếu hụt kinh phí trả lương cho nhân viên. Bệnh viện này cần được cấp bổ sung trên 4,4 tỷ đồng, để trả lương cho nhân viên từ tháng 9 - 12/2025.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau thu không đủ bù chi.

Cụ thể, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau đã được ngân sách cấp 2,4 tỷ đồng theo giường bệnh, nhưng chỉ đủ trả lương từ tháng 1 - 3/2025. Vì vậy, những tháng tiếp theo bệnh viện lấy từ nguồn thu viện phí và nguồn cấp tạm ứng bảo hiểm y tế để chi trả lương. Do nguồn thu khám, chữa bệnh còn thấp, không đủ trả lương. Ngoài ra, đến cuối tháng 8/2025, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau còn nợ tiền mua thuốc trên 2,2 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế Cà Mau, không chỉ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau, các cơ sở y tế khác trong tỉnh cũng bị thiếu tiền chi trả lương cho nhân viên từ nay đến cuối năm 2025. Nguyên nhân do vướng mắc chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt mức thanh toán năm 2020, 2023, đến nay chưa được quyết toán.

Ngoài ra, nguồn thu khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế rất thấp, nguồn thu không đảm bảo nên gặp khó, còn ngân sách chỉ cấp theo chỉ tiêu giường bệnh.