Ông 'trùm' thiết bị y tế từng bị tuyên án vắng mặt trong vụ Công ty AIC lĩnh thêm 16 năm tù

TPO - Với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng ngân sách Nhà nước, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An - người từng bị xét xử vắng mặt trong một vụ án liên quan Công ty AIC) tiếp tục bị tuyên án vắng mặt thêm 16 năm tù.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/7, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An) 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ hai bị cáo Thuyết bị tuyên án vắng mặt. Trước đó, trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Đồng Nai liên quan cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bị cáo Thuyết đã bị xét xử vắng mặt và bị tuyên 30 tháng tù. Như vậy, tổng hợp với bản án trong vụ án của Công ty AIC, bị cáo lĩnh 18 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh trên, Tòa tuyên Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết, là Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An) 3 năm tù; Nguyễn Thị Hòa (Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi) 13 năm tù; Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty Danh) 8 năm tù; Đỗ Thị Hoa (cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty Tràng Thi) lĩnh 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Danh) 3 năm tù.

Hơn 30 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù giam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước”.

Về dân sự, một số bị cáo phải khắc phục tiền thu lợi bất chính và tiền thiệt hại ngân sách.

Che giấu lợi nhuận gây thiệt hại ngân sách

Hồ sơ vụ án xác định, bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết lập Công ty Thành An, Công ty Danh và Công ty Tràng Thi, để cùng kinh doanh vật tư y tế, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

Theo quy kết, trong dữ liệu trích xuất từ hệ thống nội bộ tại ba công ty cho thấy, từ năm 2017-2022, tổng tài sản và nguồn vốn của ba công ty là 12.828 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2.655 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.563 tỷ đồng.

Với mục đích bỏ ngoài nguồn vốn, kết quả kinh doanh, che giấu lợi nhuận thực tế để hưởng lợi bất chính, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán có tên là "NỘI BỘ" và "THUẾ". Hai hệ thống này được sử dụng trên một phần mềm kế toán để theo dõi thu, chi và hạch toán, kê khai, báo cáo thuế.

Trong đó, hệ thống "NỘI BỘ" sẽ ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, chi, kết quả kinh doanh thực tế của cả ba công ty và số liệu chi không có chứng từ hợp pháp; hệ thống "THUẾ" được dùng để khai man số liệu, lập báo cáo tài chính, thuế với các cơ quan quản lý theo hướng tăng chi phí đầu vào, giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận, thuế phải nộp.

Để kiểm soát dòng tiền thu chi, ông Thuyết chỉ đạo các giám đốc "bù nhìn" làm thủ tục ủy quyền để ông trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng của ba công ty.

Nhằm che giấu số liệu kế toán được điều chỉnh không đúng kết quả kinh doanh thực tế, ông Thuyết yêu cầu nhân viên mua bán hóa đơn khống để hạch toán. Từ chỉ đạo này, năm 2017-2022, bị cáo Nguyễn Thị Hòa và Bùi Thị Mai Hương đã mua hơn 19.100 hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh với tổng số tiền hàng trước thuế 3.689 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu do Cục thuế Hà Nội cung cấp và tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm FAST của ba công ty, cơ quan tố tụng xác định, cùng một kỳ kế toán, Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi đã lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính có số liệu không đồng nhất. Trong đó, số liệu về tổng tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận trước thuế trong từ 2017-2022 có sự chênh lệch rất lớn, phản ánh không đúng thực tế về hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán.

Cụ thể, chênh lệch về tổng tài sản và nguồn vốn là hơn 4.286 tỷ đồng; chênh lệch về lợi nhuận trước thuế hơn 2.092 tỷ đồng.

Theo quy kết, ba công ty đã sử dụng hơn 19.100 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, ba công ty trên cũng dùng hóa đơn khống, được mua từ các công ty và hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 680 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thiệt hại trong toàn vụ án là hơn 743 tỷ đồng.

Khi tuyên án Tòa đánh giá, hành vi của bị cáo Thuyết và nhóm Vi phạm quy định về kế toán là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm đến tính đúng đắn và nguyên tắc tài chính khách quan, trung thực. Các bị cáo có đủ năng lực, nhận thức nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm...

"Việc truy tố bị cáo Thuyết về tội vi phạm quy định về kế toán là đúng", bản án nhận định.

Theo Tòa, bị cáo Thuyết có vai trò cao nhất, chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác. Ông này hưởng lợi nhiều nhất và đang bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, xét xử.

Nhóm bị cáo In, mua bán hóa đơn là nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về hóa đơn tài chính; xâm phạm tính đúng đắn, khách quan trong việc theo dõi các giao dịch thu thuế, hạch toán thuế của doanh nghiệp. Các bị cáo vì động cơ vụ lợi, mong muốn hưởng lợi bất chính nên cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với Phạm Nhật Linh, cơ quan tố tụng xác định, bị cáo kết hôn với Thuyết từ tháng 9/2017, đến đầu năm 2018 bắt đầu phụ trách hành chính, nhân sự, tài chính, kế toán của cả ba công ty. Sau khi chồng bỏ trốn, Linh vẫn nhận chỉ đạo qua ứng dụng Viber để duy trì các công việc.

Bị cáo Linh đã giúp sức cho chồng thực hiện hành vi phạm tội, che giấu lợi nhuận thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước.