Bản tin Hình sự: Thủ đoạn trốn thuế của TikToker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông'

TPO - Công an Hà Nội khởi tố TikToker Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông'; Bắt 36 lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương liên quan đường dây 'chạy' giám định tâm thần; Bắt chủ tịch công ty 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ, hoạt động đa cấp biến tướng để lừa đảo...

Ngày 22/6, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao trên đường 2 Tháng 9, hướng về đường Như Nguyệt. Tổ công tác Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai tuần tra kiểm soát. Khi bị truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc quận Hải Châu và Sơn Trà, các đối tượng dùng chai bia ném về phía lực lượng cảnh sát. Tổ công tác buộc phải nổ gần 10 phát súng AK chỉ thiên yêu cầu nhóm này dừng hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ án sai phạm trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can, gồm: Huỳnh Đức Đạt (SN 1990) - nhân viên Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu; Đỗ Huy Bình (SN 1980, ngụ TPHCM) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ETS Việt Nam. Hai bị can bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nước GMT, cùng một số đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi lừa đảo của các bị can đã gây thiệt hại tài chính cho nhiều người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong đó có cả người cao tuổi, nông dân ở các tỉnh, thành; Gây rối loạn thị trường đầu tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại nhiều địa phương.

Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý vụ một gia đình trên địa bàn bị nhóm người chửi bới, kéo sập cửa sắt vì nhắc nhở hàng xóm hát karaoke gây ồn ào. Chia sẻ với phóng viên, anh T.V.A (40 tuổi) cho biết, chiều 22/6, nhóm công nhân trong hẻm trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) hát karaoke liên tục từ chiều đến tối. Khi nhắc nhở hàng xóm hát karaoke gây ồn ào trong nhiều giờ liên tục, gia đình ở quận Bình Tân (TPHCM) bị chửi bới, kéo ngã cửa sắt...

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện để được ra ngoài, sử dụng ma túy tại Viện và “chạy” kết luận giám định tâm thần.

Vũ Hồng Phúc “Cún Bông” vừa bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vì có vi phạm trong hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP và qua các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội. Các đối tượng chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.