Bản tin Hình sự: Vừa ra tù về tội hiếp dâm, lại trở thành nghi can chặn xe, hiếp dâm thiếu nữ

TPO - TIN NÓNG ngày 22/6: Công an hai tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng hiếp dâm tài xế taxi; Mất 2,7 tỷ đồng vì đăng ký sinh hoạt hè cho con qua mạng; Nhiều người 'sập bẫy’ lừa của nữ nguyên phó phòng ngân hàng ở Bình Dương...

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các sản phẩm chai nước mắm mang nhãn hiệu “Chắt cá cơm”, “Cá cơm vàng”, “Thơm ngon tinh khiết” bị vứt bỏ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được sản xuất tại Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Thanh Hóa. Công ty này có địa chỉ Văn phòng tại 149 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa; cơ sở sản xuất của Công ty được xây dựng tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do ông Lê Hùng Quang (SN 1979) trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa làm Giám đốc.

Tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) - đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang nằm trong chuyên án do Công an tỉnh Ninh Thuận xác lập. Trước đó, chị L. (tài xế taxi) chở Trương từ bến xe Ninh Thuận đến xã Phước Chinh (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Khi đến đoạn đường Ô Căm (xã Phước Trung, huyện Bác Ái), Trương bất ngờ xé áo chị L. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của một người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị lừa đảo với số tiền 2,7 tỷ đồng. Theo trình báo, bà N. (trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thấy quảng cáo về hoạt động “Trại hè quân đội” trên Facebook. Bà N. nhấn vào quảng cáo để đăng ký cho con tham gia. Sau khi hoàn tất đăng ký, một người tự giới thiệu là nhân viên của đơn vị tổ chức sự kiện trại hè liên hệ với bà N. để mời tham gia chương trình mua sản phẩm có thưởng. Những người tham gia sẽ nhận được tiền thưởng sau mỗi lần mua sản phẩm. Bà N. đồng ý tham gia...

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn của các thương hiệu nổi tiếng, do vợ chồng Lư Hưng Phát (SN 1995) và Trần Thị Bích Liên (SN 1996, cùng ngụ quận Bình Tân) cầm đầu. Nước hoa giả được vợ chồng Phát, Liên mua của các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó thuê nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố để cất giấu. Băng nhóm trên đã triệt để lợi dụng các ứng dụng, hội nhóm trên mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Động thái này được thực hiện sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác tội phạm của người dân về việc bị một phụ nữ lừa đảo với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm kể trên, nên khởi tố vụ án để điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Ksor Trung (SN 2005, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trước đó, tối 20/6, em C. (SN 2010, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã từ xã Ia Kdăm về nhà. Khi đến đoạn đường thôn ở xã Chư Mố, em bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chặn đầu xe. Đối tượng này đã dùng dao nhọn uy hiếp và đe dọa em C. để thực hiện hành vi giao cấu. CQĐT xác định nghi phạm là Ksor Trung. Đáng chú ý, Ksor Trung vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4/2025 về tội “Hiếp dâm” từ năm 2021.