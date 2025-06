Bắt đối tượng bán thuốc lá nam có chứa độc tố lá ngón gây chết người

TPO - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tào Thị Thủy, sinh năm 1977, ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/02/2025, một số người dân phường ở Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) có các bệnh về xương khớp, đau dạ dày nên đã rủ nhau tìm đến nhà bà Tào Thị Thuỷ ở thị trấn Lang Chánh, để mua thuốc lá nam về uống.

Tại đây, khi mọi người đến lấy thuốc, bà Thủy không bắt buộc mọi người trả tiền mà tùy tâm đặt tiền lên bàn thờ ở ngay sân nhà Thủy. Tuy nhiên, sau khi lấy thuốc về sắc uống thì có 2 người có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn tay, buồn chân, mắt mờ dần và không nói, không cử động được. Sau đó, một người tử vong tại nhà, một người được đưa đi bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh. Tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu vật thu tại nhà Tào Thị Thủy và những người đã lấy thuốc tại nhà Thủy (trong đó có các mẫu vật trong ấm đun thuốc lá nam của nạn nhân đã tử vong và nạn nhân đã cấp cứu tại bệnh viện), cơ quan công an kết luận nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là do ngộ độc lá ngón sau khi uống thuốc lá nam lấy từ nhà Tào Thị Thủy (trong ấm nước sắc thuốc của nạn nhân và các túi còn lại đều chứa độc tố lá ngón).

Ngoài ra, trong các gói thuốc lá nam thu giữ tại nhà Tào Thị Thủy và những người còn lại đều có chứa độc tố của cây lá ngón.

Qua đấu tranh, khai thác, Tào Thị Thuỷ khai nhận, bản thân thường lấy thuốc lá nam ở trên rừng về chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, chưa qua trường lớp đào tạo về khám, chữa bệnh. Thuốc cũng không có đăng ký sản phẩm theo quy định, bản thân không biết tên gọi của loại cây, lá mình lấy về làm thuốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.